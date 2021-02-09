Первое заседание комиссии по реабилитации жертв политических репрессий состоялось в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области создана региональная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. Кто в неё вошёл и какие инициативы предложили для восстановления исторической справедливости - об этом стало известно на первом заседании. Собрание организовали онлайн на платформе Zoom, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента страны создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Аналогичные комиссии образованы в регионах. Это консультативно-совещательный орган. Сегодня мы обсудим план действий. На территории нашей области располагалось несколько исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа, в том числе крупнейший - Карлаг. Мы должны отдать дань памяти безвинно репрессированным. Многие народы, в том числе и казахи, в те годы потеряли цвет интеллигенции. Память во имя будущего и восстановление исторической справедливости - это наш гражданский долг», - сказал заместитель акима области Абзал Нукенов.

В региональную комиссию вошли 28 человек - представители государственных и правоохранительных органов, общественные деятели и учёные. Председателем является Абзал Нукенов. Заместителем стал ректор Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, который много лет занимается исследованием истории Карлага.

Среди членов комиссии историк, директор научно-исследовательского центра «Тұлғатану» Нурсахан Бейсенбекова; Олег Ермеков - внук казахского деятеля Алимхана Ермекова, одного из основателей партии «Алаш»; руководители этнообъединений, члены областной АНК Увайс Джанаев, Вилен Молотов-Лучанский, Виталий Тварионас; известный бизнесмен Ерлан Ашим.

«Задача комиссии не только полная реабилитация жертв политических репрессий, но и оценка истории, сбор и анализ материалов. В университете мы начали исследовательский проект о голодоморе в Казахстане. В нём участвуют учёные и студенты», - отметил Нурлан Дулатбеков.

В Карагандинской области хотят создать карту массовых захоронений репрессированных. На заседании говорили о необходимости полного рассекречивания архивов.

Неизвестно точное количество людей, нуждающихся в реабилитации. По информации областной прокуратуры, в 2019-2020 годах было подано 311 обращений. В половине случаев заявителей признали жертвами политических репрессий либо пострадавшими.

Напомним, 24 ноября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий».