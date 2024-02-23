Первое зарубежное представительство Kazakh Tourism открыто в Индии

22 февраля в столице Индии председатель АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов принял участие в церемонии открытия крупнейшей международной туристской выставки южной Азии — SATTE. В церемонии приняли участие глава туризма Индии, министр туризма и креативной экономики Индонезии, глава Азиатско-тихоокеанской ассоциации туризма PATA, главы туристских департаментов Москвы, Беларуси и другие, передает агентство Kazinform.

В рамках выставки был назначен представитель Kazakh Tourism по рынку Индии. Кайрат Садвакасов вручил соответствующий сертификат Прашанту Чодри (Prashant Chaudhary), руководителю компании Salvia Promoters. Компания специализируется на продвижении рынков Центральной Азии и России.

В разные годы Salvia представляла ряд городов и стран нашего региона в качестве визового центра и офиса по продвижению.

— Для туризма Казахстана это новый шаг международного продвижения. Мы рады, что в Индии — в одном из самых перспективных рынков выездного туризма в мире — будет свой представитель. Мы будем масштабировать данный опыт и на другие наши целевые рынки, — отметил Кайрат Садвакасов.

В свою очередь Прашант Чодри рассказал о потенциале казахстанского туризма.

— Для меня большая честь представлять казахстанский туризм в Индии. Казахстан — крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, с разнообразными ландшафтами, оживленной городской жизнью и богатой археологической историей.Благодаря безвизовому режиму для владельцев индийских паспортов и трем авиакомпаниям, имеющим прямые рейсы из Дели и Мумбаи в Алматы, Казахстан может стать отличным местом для коротких перелетов для индийских путешественников. Помимо Алматы, индийские путешественники теперь также едут в Астану и Шымкент, что лишь демонстрирует растущий потенциал туризма Казахстана, — поделился Прашант Чодри.

По соглашению сторон оговорено сотрудничество с целью привлечения в Казахстан туристских групп из Индии, а также представления интересов Kazakh Tourism на этом крупном рынке выездного туризма.

Прашант Чодри имеет более 20 лет опыта по продвижению и маркетингу территорий. Он является выпускником Ташкентского государственного технического университета и свободно владеет русским языком.

Кроме этого, компания Чодри ежегодно организует приезд индийских журналистов по всем своим партнерским направлениям. Это, в свою очередь, дает хорошее освещение в ведущих индийских газетах и ​​журналах по тревел-тематике.

Первой совместной активностью сторон стало участие в выставке SATTE и будущая организация приезда индийских тревел-журналистов в Казахстан в первой половине этого года.

По прогнозам экспертов индийский рынок выездного туризма к 2026 году достигнет более 50 млн туристов. При этом, Прашант Чодри отмечает, что потенциально к 2026 году Казахстан ежегодно может принимать до 500 тысяч индийских туристов.