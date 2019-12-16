-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:26
-
-
-
-
-
-
вчера 17:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:52
-
вчера 12:44
-
-
-
вчера 11:17
-
-
-
-
вчера 10:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 01:35
-
-
-
вчера 00:37
-
вчера 00:01
Первое олимпийское золото Казахстана выставлено на экспозиции в Осло
ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Три спортивные легенды – Стен Стенсен, Вегард Ульванг и Владимир Смирнов – тепло и, в то же время, эмоционально выступили на открытии выставки «Казахстан - Норвегия: дипломатия спорта» в Музее лыж Холменколлена в Осло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Королевстве Норвегия.
«Для меня Медео и Алматы навсегда останутся лучшими в моей карьере», – сказал норвежский конькобежец на длинные дистанции Стен Стенсен, который в 1970-е годы побил несколько мировых рекордов на алматинском высокогорном катке Медео.
Олимпийские соперники по лыжным гонкам на длинные дистанции – Вегард Ульванг (Норвегия) и Владимир Смирнов (Казахстан) также поделились своими взглядами на спорт, дружбу и межкультурный обмен.
«Несмотря на то, что у нас как спортсменов было много тяжелых соревнований и соперничество, тем не менее, наша дружба становилась только крепче и она продолжается», – сказал В.Ульванг.
«Я горжусь тем, что нахожусь на этой выставке, посвященной спорту. Большинство молодых людей, вероятно, плохо знают о Казахстане. Такие мероприятия являются хорошей возможностью познакомиться со страной и ее культурой», – сказал Владимир Смирнов, которого в Норвегии также называют «Смирре».
16 декабря Казахстан отмечает 28-ю годовщину Независимости, а Владимир Смирнов является первым олимпийским чемпионом независимого Казахстана. В субботу «Смирре» привез на выставку в Холменколлене золотую медаль, завоеванную им на Играх в Лиллехаммере в 1994 году.
Выставка «Казахстан - Норвегия: дипломатия спорта» организована Посольством Казахстана в Норвегии, Ассоциацией спортивной прессы Казахстана и Музеем лыж Холменколлена в Осло. Мероприятие поддержано Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Министерством иностранных дел Казахстана и национальным спортивным телеканалом «QazSport». Экспозиция будет доступна для посетителей в течение двух недель до 28 декабря.
«Спортивные связи между Казахстаном и Норвегией выходят далеко за рамки традиционной дипломатии. Эти связи начались задолго до установления дипломатических отношений между двумя странами», – отметил Посол Казахстана Еркин Ахинжанов.
Фотовыставка рассказывает о великих достижениях казахстанских и норвежских спортсменов, в том числе об их совместном участии в соревнованиях самого высокого уровня, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. На выставке представлены фотографии двусторонних матчей между сборными командами Казахстана и Норвегии по хоккею, хоккею с мячом, футболу и борьбе, а также выступлений как казахстанских спортсменов в Норвегии, так и норвежских спортсменов в Казахстане.
Представлены несколько уникальных примеров спортивной дипломатии – «джерси - дипломатия» и «чапан - дипломатия», когда спортивная одежда преподносится в качестве подарка политикам, а национальная одежда - выдающимся спортсменам.
На выставке также представлена коллекция атрибутики профессиональных казахстанских спортивных клубов по хоккею («Барыс», «Торпедо» и «Сары-Арка»), велоспорту («Астана»), легкой атлетике (Клуб «Алтайская атлетикс») и футболу («Кайрат» и «Астана»).
Музей лыж был основан в Норвегии в 1923 году. В настоящее время его посещают 173 000 гостей в год.
- О первой в истории медали в Qazaq Kuresi написали иранские СМИ
- По инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат
- Первую золотую медаль завоевала сборная Казахстана на ЧМ по qazaq kuresi
- АstanaProTeam представила свой состав на 2020 год
- Небитые казахстанские боксеры прошли взвешивание перед боями за титулы в Алматы
- Женская команда Казахстана по биатлону набрала первые эстафетные очки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана