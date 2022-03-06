Первое очко заработал ФК «Тараз» в чемпионате Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Футболисты ФК «Тараза» провели первый гостевой матч в стартовавшем чемпионате страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, матч первого тура казахстанского чемпионата «Туран» - «Тараз» завершился со счетом 0:0.

Несмотря на вязкий характер игры, обе команды создавали опасные моменты для взятия ворот, прокомментировали в пресс-службе ФК «Тараз». Однако оборона соперников была в этот день бдительна. У таразцев хотелось бы отметить игру вратаря Мухамеджана Сейсена, выручившего команду в ряде эпизодов. Тем не менее, в конце первого тайма хозяева «Туркестан-Арена», после розыгрыша углового едва не открыли счет, но мяч ушел выше ворот.





























Во втором тайме таразцы перехватили инициативу, соперник стал чаще ошибаться и вскоре Олжас Керимжанов едва не привез пенальти в свои ворота, нарушив в своей штрафной площади правила. После 15-минутного просмотра эпизода главным арбитром матча решено было не назначать пенальти.

Вскоре хозяева остались в меньшинстве – за грубую игру был удален Султан Абилгазы. У гостей было время забить, тренерский штаб сделал перестановки для усиления атакующей игры. Замены были направлены на достижение победного результата, но соперник ушел в глухую оборону, плотно закрыв подступы к штрафной площади. И всё же, пару моментов таразцы создали, но не хватило удачи, отметили в ФК «Тараз».

Тем не менее, первое гостевое очко таразская команда может занести себе в актив, ведь хозяева явно рассчитывали на победу.

«Следующую игру «Тараз» проведет 10 марта на Центральном стадионе областного центра с шымкентским «Ордабасы», - сообщили в пресс-службе ФК «Тараз».



