Первое объединение структур стартовало в ООН в рамках реформы по повышению эффективности

Генеральная Ассамблея ООН одобрила объединение двух структур Организации – Колледжа персонала системы ООН и Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Это первое слияние структур, предусмотренное инициативой «ООН-80», направленной на повышение эффективности работы Организации.

Соответствующий проект резолюции был принят 132 голосами против четырех при одном воздержавшемся. Перед голосованием Россия предложила отложить принятие решения, однако это предложение было отклонено: его поддержали семь государств, 60 проголосовали против, 47 – воздержались.

В принятой резолюции Генассамблея одобрила доклад Генерального секретаря о слиянии двух структур и постановила передать ЮНИТАР все существующие мандаты, функции, персонал, имущество, активы, права и обязательства Колледжа. При этом на начальном этапе должны быть сохранены ключевые учебные ресурсы обеих структур и их существующее географическое присутствие.

После завершения первого этапа переходного процесса ЮНИТАР как правопреемник Колледжа персонала системы ООН получит новое название – Инновационный институт Организации Объединенных Наций в области развития потенциала и обучения. Завершить первый этап предполагается к 31 декабря 2026 года.

Повышение эффективности ООН

Решение принято в рамках инициативы «ООН-80», запущенной на фоне усилий по повышению эффективности системы Организации. Соответствующая резолюция была одобрена в июле 2025 года.

Генеральному секретарю поручено провести реорганизацию и представить Генассамблее на ее 81-й сессии подробный отчет. В нем, в частности, должны быть отражены сроки преобразований, ожидаемая экономия средств, повышение эффективности, сокращение дублирования функций, расходы переходного периода и будущая кадровая структура.

Объединение ЮНИТАР и Колледжа персонала стало первым слиянием структур ООН, одобренным Генассамблеей в рамках инициативы. В настоящее время также изучается возможность объединения Программы развития ООН и Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), а также Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и структуры «ООН-женщины». Решения по этим предложениям пока не приняты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение Генассамблеи, назвав его «важным шагом вперед» в реализации инициативы «ООН-80». По его словам, создание новой объединенной структуры позволит сформировать более эффективную платформу для обучения, развития потенциала и институциональных преобразований в системе ООН.

Ранее сообщалось, что Казахстан предложил создать Международную водную организацию под эгидой ООН.