Первое место заняла мужская сборная Казахстана на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. По итогам турнира мужская сборная Казахстана заняла первое место. Женская в общекомандном зачете расположилась на четвертом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

Как сообщалось, в сумме казахстанские спортсмены завоевали семь медалей:

«Золото» - Арли Чонтей (до 55 кг)

«Серебро» - Аблай Ауелханов (до 55 кг), Карина Кузганбаева (до 81 кг), Нургиса Адилетулы (до 89 кг)

«Бронза» - Екатерина Быкова (до 71 кг), Айзада Муптильда (+87 кг), Артем Антропов (до 102 кг)

«Задачи на чемпионат ребята выполнили! Мужская сборная стала лидером, женская заняла четвертое место – это отличный результат. После годичного перерыва команда соскучилась за атмосферой настоящих соревнований, каждый спортсмен выложился. Опытные ребята показали свой класс, у кого-то получилось лучше, у кого-то хуже.

В любом случае работу над ошибками мы уже наметили. Порадовала молодежь – для некоторых ребят это был первый международный старт, и они не растерялись, отработали каждый подход», - отметил г лавный тренер НСК РК Бахыт Ахметов.

-Как обстоят дела с лицензиями на Олимпиаду?

-На сегодняшний день цикл квалификационных стартов еще не окончен для всех стран-участниц. Впереди чемпионат Африки, юниорский чемпионат мира, после которых рейтинговые очки распределятся окончательно.