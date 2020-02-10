Первое место по качеству оказания госуслуг заняла Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область заняла первое место по уровню удовлетворенности граждан качеством оказания госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил на своей странице в Instagram заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев.

«По результатам общественного мониторинга, проведенного по заказу Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Акмолинская область набрала 4,92 баллов из 5 возможных при среднем показателе по республике 4,73 балла. Таким образом, область заняла 1 место по уровню удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг. Качество оказания услуг оценивалось по таким критериям, как открытость, доступность, удобство, клиентоориентированность услугодателей, длительность предоставления услуг, затраты, качество обратной связи и результат», - отметил замакима.

«По итогам 2019 года население Акмолинской области высоко оценило качество оказанных услуг местными исполнительными органами. В 2019 году по поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева была проведена большая точечная работа. Первое – были проведены специальные обучения. Обучено 3500 сотрудников, оказывающих услуги. Второе – переход в сервисный открытый акимат. Ряд акиматов стал оказывать услуги в безбарьерном пространстве. Кроме того, проведены такие мероприятия как контрольные с выездом в регионы. Ежедневно проводится мониторинг по предотвращению нарушения сроков. Работа будет продолжена в этом году также», - добавила руководитель отдела анализа предоставления государственных услуг аппарата акима Акмолинской области Данагуль Жумабек.