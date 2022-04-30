Первое мая жители Костаная отметят в этностиле

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае в этом году 1 мая отметят этно-ярмаркой, квестом с участием горожан и этно-концертом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции, с раннего утра в сити-центре Костаная развернется широкомасштабная сельскохозяйственная ярмарка. Здесь же будет организована и этно-ярмарка, организованная этнокультурными объединениями области. В сити - центре Костаная в 11.00 все желающие могут посетить также концертную программу «Көктем, достық, бір халық».

К обеду для горожан будет проведен этно-квест. В рамках квеста семь команд на семи площадках продемонстрируют традиционные элементы самобытной культуры казахстанцев.

После обеда к 14:00 костанайцев ждет ещё одна концертная программа «Этноmixs», где будут продемонстрированы национальные музыкальные номера в современной обработке. Также на набережной Костаная в праздничный день планируется высадка деревьев по аллее Дружбы.