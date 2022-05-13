Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Первое изображение черной дыры в центре Млечного Пути показали астрономы
13 Мая 2022 21:55

Первое изображение черной дыры в центре Млечного Пути показали астрономы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ранее ученые видели только звезды, вращающиеся вокруг массивного объекта в центре Млечного Пути, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Европейского совета по исследованиям , снимок доказывает, что объект действительно является черной дырой. Подобные изображения предоставят ученым сведения о гигантских объектах, которые находятся в центре большинства галактик.

«Изображение в беспрецедентном разрешении получено телескопом Event Horizon Telescope (EHT) в рамках проекта «BlackHoleCam», - отметили в Совете по исследованиям.

Первое изображение черной дыры учены получили в 2019 году и назвали его M87. Объект находился в центре более далекой галактики «Мессье 87».

Новый снимок показывает массивный объект, который находится в самом центре нашей галактики. Европейские астрономы говорят, что фото доказывает, что данный объект, известный как «Стрелец A», является черной дырой.

«Мысль о том, что внутри Млечного Пути может быть сверхмассивная черная дыра, всегда интриговала и мотивировала меня. Теперь мы можем увидеть, что она существует», - говорит профессор астрофизики, частиц и радиоастрономии в Университете Радбауд Хейно Фальке.

«Мы не можем видеть горизонт черной дыры, потому что она темная, горячий и светящийся газ вокруг нее обнаруживает контрольную сигнатуру - темную центральную область. Эта область называется «тенью», которая окружена яркой кольцеобразной структурой. Новый снимок фиксирует свет, искривленный мощной гравитацией черной дыры, которая в 4 млн раз массивнее нашего Солнца. Для меня новое изображение даже более захватывающее, чем предыдущее изображение черной дыры M87. Оно позволяет предсказать размер тени. Мы можем предположить, что общая теория относительности Эйнштейна верна», - сказал профессор Михаэль Крамер из Института радиоастрономии.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
Стали известны все участники финала песенного конкурса «Евровидение-2022»
Отменить ограничения в отношении женщин в Афганистане призвали главы МИД G7
Массово штрафуют водителей электроскутеров и самокатчиков в Брюсселе
Более 90 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки коронавируса
Цифровую шенгенскую визу планируют запустить к 2026 году
Рост цен на бензин в США побил очередной рекорд
Возможностей для скорого прекращения боевых действий в Украине не вижу - Генсек ООН
Популярное
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Медколледжи Актау подготовят в этом году 325 медсестер
Более 16 млрд тенге потратят на дороги в Жамбылской области
Медицинских сестер наградили в Акмолинской области
Более 300 выпускников претендуют на знак Алтын белгі в Карагандинской области
Лучшего палуана выбирали среди педагогов в Жанаозене
Трое непривитых шымкентцев получили уведомление об успешной вакцинации
Ротацию директоров проведут в 46 школах Мангистау
Нарушения выявили в частной школе Алматы в ходе проверки
Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Казахстане 14-16 мая
Архив