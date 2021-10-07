Первое инклюзивное интернет-радио «DeFacto FM» появилось в Казахстане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Гульвира Таубалдинова — председатель Общественного объединения инвалидов «Мейірім», президент корпоративного фонда «НурМед», а в последнее время еще и руководитель и автор первого в Талдыкоргане проекта инклюзивного радио #DefactoFm. Идея открытия инклюзивного радио Гульвире Таубалдиновой пришла несколько лет назад. На реализацию идеи понадобилось оборудование, команда единомышленников и поддержка окружающих.

«Основной акцент я делаю на молодых людей с инвалидностью. Ко мне часто приходят люди, задают интересующие их вопросы, но я не всегда могу им ответить, ведь не могу знать всё. Тогда я подумала, что все мы разные – одни открытые, спрашивают, интересуются, другие – сидят дома, стесняются задавать вопросы. И тогда мне пришла идея создать радио, YouTube-канал, посредством которого люди, живущие в отдаленных регионах, могли бы узнать полезную информацию, задавать вопросы, получать на них ответы», — рассказывает Гульвира.

Она знает все о жизни с ограничениями, ведь сама 2 года была на инвалидности.

«Идею инклюзивного интернет-радио я носила в голове год и не могла никак представить – с чего же начать. Ходила на местный канал «Жетысу», спрашивала все. Но люди мне не верили. Они никак не могли понять, как лица с инвалидностью будут работать. Потом этот проект я переложила на бумагу, подала в «Гражданский альянс» заявку на грант в 1 000 000 тенге, выиграла его. Затем закупила оборудование – микрофоны, ноутбук, пульт – все, что нужно на первое время для радио. 20 декабря 2020 года мы открылись официально», — вспоминает создатель проекта Гульвира Таубалдинова.

По ее задумке, концепция радио заключается в том, что в основном здесь работают люди с инвалидностью, ведь кто как ни они знают проблемы таких же граждан, а значит разбираться в ситуациях будут дотошно, принимая во внимание все нюансы и тонкости.

Среди молодых людей с инвалидностью много творческих ребят, однако их сложно вытащить из привычных условий. «У меня есть одна девочка, когда я ей сказала – ты будешь ведущей, ты будешь лицом радио, она заплакала, говорит: «Я даже мечтать об этом боялась», — делится Г. Таубалдинова.

Обучались всему сами. Со временем на проект стали приглашать знакомых журналистов из печатных изданий и телевидения с бесплатными мастер-классами. Джинглы (джингл – короткая музыкальная фраза, анонсирующая или предваряющая радиопередачу, или разделяющая рубрики в радиопрограмме – прим. автора) записывали сами, голосами ребят, которые трудятся на радио.

На радио помогают студенты ЖГУ им. И. Жансугурова – будущие дефектологи, психологи, журналисты, с которыми был заключен меморандум о сотрудничестве. Первое время было непросто наладить общий язык, студенты уходили. Но нашлись те, кто решил остаться и продолжать помогать работникам первого в Талдыкоргане инклюзивного интернет-радио.

«Главный редактор телеканала «Жетысу» Евгения Присяжная сюда приходила полгода. Каждое утро перед основной работой она бесплатно занималась с ребятами – ставила им дикцию, учила мастерству интервью, делилась навыками профессионального журналистского письма. Она с таким удовольствием приезжала и занималась. Кроме того, у нас есть психолог, мы проводим тимбилдинги, тренинги на повышение самооценки, командообразование. Также нас очень поддерживает Агентство по делам государственной службы, Департамент антикоррупционной службы», — отмечает Г. Таубалдинова.

В планы Гульвиры входит развитие информационного канала для людей с инвалидностью, где будут освещаться вопросы социальной поддержки, законы. Вот сейчас, например, готовится большой обзорный материал по медицинскому страхованию – что положено людям с инвалидностью, куда им стоит обращаться.

Также команда Гульвиры Таубалдиновой занимается созданием короткометражных документальных фильмов о людях с инвалидностью, достигших определенных высот в том или ином деле. Сама Гульвира считает, что это отличный способ мотивировать тех, кто сдался, кто не видит перспектив в своем будущем. Сейчас на такие продукты уже идут заказы. Недавно, например, для одной школы сделали ролик к празднику 9 мая.

«Наше приложение можно скачать в Play Market, сейчас раскачиваем YouTube-канал. Нас смотрят люди со всего Казахстана. Сейчас я ребят отправляю учиться в школу журналистики в Алматы, чтобы мы могли расширяться. Подумываю о радиоволне и о целом цифровом канале», — делится планами Г. Таубалдинова.

Нурбеку Турганову 38 лет. В 2006 году попал в аварию, с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Сейчас Нурбек работает диспетчером инватакси Общества инвалидов.

«2 года я дополнительно работаю в DeFacto FM, веду программу «Туған өлке» и новости. Можно сказать, это мое хобби. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Мне нравится, что я имею возможность общаться с разными людьми. Быть журналистом – моя давняя мечта», — признается Н. Турганов.

Карлыгаш Бекенова, имеет инвалидность 1 группы. Работает массажистом.

«Когда мы начинали этот проект, нас одолевали сомнения. Но как только радио заработало, мы были в восторге. Это одно из первых радио в Казахстане, которое освещает проблемы людей с инвалидностью. Все началось с того, что я все время работала, а увлечений как таковых не было. Мои таланты начали проявляться в тот момент, когда я решила себя попробовать в сфере журналистики, радиоведущей. Как я буду звучать, где буду искать новую информацию – меня это захватило. Сейчас я параллельно совмещаю работу и увлечения. А сюда пришла проявить себя. Стараюсь поднимать на радио социальные темы», — делится Карлыгаш.

Эльмира Смагулова,имеет инвалидность 1 группы: «Когда нам говорили о проекте радио, мы в это не верили. Стать радиоведущей было моей давней мечтой. И она исполнилась. Сейчас я беру интервью у замечательных и интересных людей, к нам приходит много позитивных людей. Мне нравится работа на радио, потому что всегда находишься в курсе всех событий».

Конечно, не обходится и без проблем. Есть потребность в оборудовании, стабильном финансировании. Гульвира верит, что о ее проекте узнает как можно большее число людей с инвалидностью, будут вдохновляться, развиваться и каждый найдет здесь что-то полезное для себя.

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.