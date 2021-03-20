Первое хирургическое лечение аневризмы проведено в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На базе Многопрофильной областной больницы города Кокшетау впервые было проведено хирургическое лечение аневризмы, для чего ранее акмолинцам приходилось ездить в Нур-Султан. Подобное стало возможным благодаря мастер-классу «Современное хирургическое лечение аневризмы брюшной аорты» от столичных коллег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым пациентом, которому была сделана операция в Акмолинской области, стал 77-летний житель города Кокшетау. О своем заболевании он узнал совершенно случайно. У мужчины своевременно было выявлено хроническое течение аневризма инфраренального отдела брюшной аорты, благодаря акмолинским докторам, после чего на базе многопрофильной областной больницы впервые было проведено стентирование аорты в брюшном отделе с применением стент-графта,

По словам медиков, подобная процедура является малоинвазивным, щадящим методом оперативного вмешательства. К преимуществам лечения аневризмы путем стентирования аорты относятся малая травматичность и короткие сроки пребывания пациента в стационаре, быстрое восстановление после операции, отсутствие болезненных ощущений и послеоперационных рубцов.

Мастер-класс «Современное хирургическое лечение аневризмы брюшной аорты» в Кокшетау провели столичные специалисты из национального научного онкологического центра, корпоративного фонда «University Medical Center» Назарбаев Университета и больницы управления по делам Президента.

Как признались медики, порой очень сложно определить аневризму у человека: о заболевании он узнает совершенно случайно при каком-либо обследовании. Хронические аневризмы, как правило, встречаются у пациентов старше 50 лет, хотя бывают случаи, когда их выявляют и у молодых.

По словам заведующего центром сосудистой хирургии национального научного онкологического центра города Нур-Султана, к.м.н. Ирлана Сагандыкова, аневризма - это расширение сосуда аорты. В нормальном состоянии она имеет диаметр 2-3 см, и увеличение сосуда в 2-3 раза говорит о том, что у пациента имеется клиника аневризма.

«Есть вероятность разрыва этого крупного сосуда, которая может привести к фатальным случаям… И если вовремя не прооперировать человека, в 60-70% случаев происходит летальный исход. В нашем случае у пациента, благодаря местным докторам, своевременно выявлено хроническое течение аневризма инфраренального отдела брюшной аорты. Диагностика в Акмолинской области поставлена на хорошем уровне», - поделился И. Сагандыков.

Одна подобная операция обходится государству, по словам врачей, более 3,5 млн тенге, но пациентам делают ее в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Кокшетауским медикам были представлены методика проведения операции, ведение постоперационного периода, последующее нахождение пациента на диспансерном учете, все необходимое для исключения дальнейшего прогрессирования заболевания и своевременного выявления рисков постоперационных осложнений.

Как добавил И. Сагандыков, подобные операции в Нур-Султане выполняются уже в течение 10 лет. За это время было проведено более 300 операций и получен большой опыт работы с пациентами.