Премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о реализации ключевых проектов в космической сфере в Казахстане в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ракетный комплекс «Байтерек»

О. Бектенов отметил, что Национальный центр космических исследований и технологий продолжает исследования по разработке технологий для создания космического ракетного комплекса.

— Ведется работа по привлечению специалистов из Сербии, Китая и Индии, трансферт технологий, и обсуждаются вопросы организации стажировок для казахстанских специалистов, — сообщил Премьер-министр.

Он отметил, что на реализацию научной программы на 2023–2024 годы выделено 908,8 млн тенге, на 2025–2027 годы подана бюджетная заявка еще на 2,8 млрд тенге.

— В рамках достигнутой договоренности между Казахстаном и Россией первый запуск с ракетного комплекса «Байтерек» запланирован на 2025 год. Ведется работа по внесению изменений в соответствующее межправительственное соглашение, — говорится в ответе.

Сборка космических аппаратов

Премьер-министр сообщил, что для финансирования работ по содержанию сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов принимаются меры по его принятию на баланс государства (от АО «НК» Қазақстан Ғарыш Сапары»). Разработан соответствующий проект постановления Правительства, который согласовывается с заинтересованными госорганами.

— Сегодня в «Қазақстан Ғарыш Сапары» в рамках государственного задания размещен заказ на создание космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR. Оператор проекта — ТОО «Ghalam», ему были предоставлены необходимые налоговые льготы, введен в специальную экономическую зону «Астана — новый город», — отметил О. Бектенов.

Также планируется разместить заказ на создание космической системы дистанционного зондирования Земли высокого разрешения KazEOSat-NR и космической системы связи KazSat-3R.

Кроме того, в этом году начаты предпроектные работы по плановой замене спутника связи и вещания KazSat-3. Проводится анализ современных технологических решений с различными зарубежными производителями из Турции, Италии, США.



— В целях модернизации стартовых площадок космодрома «Байконур» реализуется проект «Байтерек», предусматривающий модернизацию объектов космического ракетного комплекса «Зенит-М». Для привлечения инвестиций в отрасль организуется посещение инвесторами объектов комплекса «Байконур», — сказал Премьер-министр.

Туристическая привлекательность

Олжас Бектенов подчеркнул, что космическая отрасль относится к приоритетной в рамках государственной поддержки инвестиций.

— В целях развития туризма в рамках реализации поручений, данных на 9-м заседании межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» в сентябре 2023 года, стороны разрабатывают предложения по дальнейшему использованию 1-й и 2-й площадок «Гагаринского старта» для создания музейного комплекса с размещением на его базе образцов и макетов космической техники, — сообщил он.

Отмечается, что для улучшения туристической привлекательности объектов космического ракетного комплекса «Зенит-М» разработана программа тура, установлены ракетные двигатели, макет ракеты «Союз-5», юрта, экспозиция «Этноаул» и др.

Кроме того, в целях использования воздушного пространства аэродрома «Крайний» комплекса «Байконур» и формирования устойчивого воздушного сообщения в комплексе, разработан проект соглашения, заключенного между правительствами Казахстана и России по согласованию госорганов и аккредитованных организаций.

Развитие кадрового потенциала

Для подготовки специалистов космической отрасли определены пять вузов по образовательным программам: «Космическая техника и технологии», «Технологии дистанционного зондирования Земли», «Аэрокосмическая инженерия» и другие. Утвержден регламент прохождения профессиональной практики на базе подведомственных предприятий Аэрокосмического комитета.

В рамках Казкосмоса ежегодно проводится ряд мероприятий по профориентационной работе учащихся. Аэрокосмический комитет также разрабатывает элементы национальной системы квалификаций, которые позволят пересмотреть и сформировать новые образовательные программы.