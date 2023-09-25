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    12:04, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первый замакима области Абай освобожден от должности

    Первый замакима области Абай освобожден от должности
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    Первый заместитель акима области Абай Каримов Айдын Мейрамбекович освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую государственную службу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Каримов Айдын Мейрамбекович родился в городе Семее в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы работал в РГП «Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу» МЧС РК, АО «Национальные информационные технологии», РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», аппаратах акима городов Астана и Семей.

    В 2012-2016 годы работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (ныне - Министерство торговли и интеграции РК).

    В 2016-2017 годы – заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК;

    в 2017-2019 годы – заведующий отделом внешних связей и протокола – Шеф протокола, заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С ноября 2019 года занимал должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    С 29 июня 2022 года был первым заместителем акима области Абай.

    Теги:
    Акимат Абайская область Отставки Регионы
    Автор
    Гульмира Байзакова
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