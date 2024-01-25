Первый за более чем 70 лет алкогольный магазин появится в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия объявила, что откроет в Эр-Рияде первый за более чем 70 лет магазин по продаже алкоголя для дипломатических сотрудников немусульман, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Клиентура магазина будет ограничена дипломатическим персоналом, который в течение многих лет импортировал алкогольные напитки в запечатанных официальных упаковках, известных как дипломатическая почта.

В стране сухой закон вступил в силу в 1952 году, после того как один из сыновей короля Абдул-Азиза в состоянии алкогольного опьянения застрелил британского дипломата.

Ожидается, что магазин откроется в течение нескольких недель и будет расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда к западу от центра города.

Для посетителей будут установлены следующие ограничения:

Необходимо будет заранее зарегистрироваться и получить разрешение правительства.

В магазин не будут допускаться лица младше 21 года, и внутри всегда будет «требоваться соответствующая одежда».

Для приобретения алкоголя нельзя будет отправить постороннего человека, например водителя.

Будут введены ежемесячные ограничения.

Посетители смогут приобретать до 240 «баллов» алкоголя в месяц. Один литр крепких спиртных напитков будет оцениваться в шесть баллов, один литр вина – три балла, а один литр пива – один балл.

Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что магазин будет противодействовать «незаконной торговле алкоголем».

В других странах Персидского залива действуют аналогичные режимы. Однако в ОАЭ и Катаре также разрешается продажа алкоголя немусульманам старше 21 года в отелях, клубах и барах.

Согласно действующему законодательству Саудовской Аравии, наказания за употребление или хранение алкоголя включают штрафы, тюремное заключение, публичную порку и депортацию.