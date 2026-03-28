Первый в Центральной Азии научно-креативный хаб открылся в Астане

Өnergy Creative Hub — станет площадкой для развития проектов креативной экономики, а также взаимодействия со студентами и преподавателями университета. По данным организаторов, это первый в Центральной Азии проект подобного формата, интегрированный в академическую среду.

— Өnergy — это мост между фундаментальной наукой Nazarbayev University, креативной индустрией и потребностями современного бизнеса. Здесь на стыке науки, технологий и креативных индустрий рождаются новые продукты от инновационных биодизайн-материалов для фасадов до иммерсивных пространств, которые превращают ТРЦ в культурные достопримечательности. Это становится точкой роста новой экономики Казахстана, — сказал председатель правления NU Impact Foundation Саят Нюсупов.

Сообщается, что в основе работы хаба лежит направление science-art — интеграция научных исследований и креативных практик, позволяющая создавать продукты с реальной экономической ценностью. В числе международных ориентиров проекта названы MIT Media Lab, Aalto Design Factory и Station F.

Подчеркивается, что Өnergy Creative Hub открыт для широкой аудитории и функционирует как городская площадка, где идеи проходят путь от разработки до внедрения в экономику.

Внутри хаба будут работать шесть лабораторий — от цифровых медиа и кино до биодизайна и гастрономии. Также предусмотрена клубная система резидентства и коворкинг-пространство. В тестовом режиме уже начал работу экспериментальный ресторан с участием специалистов Школы медицины NU.

— В регионе нет другой площадки, где девелопер может заказать «биофасад» или «научно-обоснованный иммерсивный музей». Мы выстраиваем среду, где идеи изначально развиваются с учетом их практического применения — в экономике, культуре и городской среде, когда университетский хаб работает как полноценное агентство для бизнеса. Это про долгосрочную ценность, — отметила исполнительный директор Айзада Галымкызы.

Особое внимание уделено интеграции в международный культурный и технологический контекст. В частности, лаборатория Art & Tech представила мультимедийную инсталляцию художницы Ардак Мукановой, которая отобрана для участия в Венецианская биеннале современного искусства от Казахстана.

Кроме того, в Sound Lab реализуется проект Cultural Legacy of the Steppe: Piano с участием пианистки Жании Аубакировой и компании Steinway & Sons. В рамках проекта записи казахстанских произведений пополнят глобальную библиотеку Spirio.

— Речь идет не просто о технологическом эффекте, а о новом формате работы с культурным наследием, здесь казахстанское искусство становится частью глобального цифрового пространства. Мы не просто объединяем искусство и науку, мы создаем их гибрид. В Өnergy ученые из NU становятся соавторами арт-объектов, а художники — тестировщиками новых материалов», — подчеркнул креативный директор хаба Алибек Батыров.

Отмечается, что проекты хаба ориентированы на практическое применение и коммерциализацию, а получаемая выручка будет направляться на дальнейшее развитие экосистемы.

По оценке организаторов, запуск Өnergy Creative Hub отражает переход Казахстана к новой модели экономики, основанной на знаниях, креативности и междисциплинарном взаимодействии.

