Первый в Казахстане счетчик восхождений установили в горах Алматы

Устройство фиксирует количество туристов, поднимающихся на вершину, и формирует данные для анализа туристической активности, оценки нагрузки на маршруты и повышения безопасности в горах.

Проект реализуется управлением туризма города Алматы в рамках развития туристской инфраструктуры и внедрения цифровых технологий в сфере активного и экологического отдыха.

Фото: управление туризма Алматы

Счетчик устойчив к погодным условиям и фиксирует все восхождения без участия человека. Собранные данные будут использоваться для анализа туристических потоков, улучшения систем навигации и повышения уровня безопасности в горах.

До конца октября аналогичные устройства появятся еще на двух вершинах – пике Каныша Сатпаева (Советов) и Молодежном.

Фото: управление туризма Алматы

Подобные системы давно применяются в странах с развитой культурой горного туризма: Швейцарии, Австрии, Новой Зеландии, Норвегии. Счетчики помогают отслеживать сезонную нагрузку, контролировать потоки туристов и сохранять природные экосистемы.

Управление туризма просит путешественников бережно относиться к оборудованию и не нажимать счетчик вручную в целях сохранения точности статистики.

Напомним, Алматинская область побила рекорд по числу туристов. За девять месяцев этого года область посетили свыше 2,5 миллиона человек — это почти на 40% больше, чем годом ранее.



