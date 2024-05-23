Первый тренинг-центр по лабораторной диагностике открылся в Астане

​22 мая 2024 года в 12:00 в Школе медицины NU состоялась торжественная церемония открытия единственного в Казахстане тренинг-центра по лабораторной диагностике, передает агентство Kazinform.

Проект реализован совместно с мировым лидером в области фармацевтики и диагностики, а также ключевым партнером в развитии фармацевтической отрасли и системы здравоохранения в Казахстане Roche Diagnostics при поддержке Министерства здравоохранения РК и ТОО «СК-Фармация». Основная задача тренинг-центра — это повышение квалификации местных специалистов.

На церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, вице-президент NU и декан Школы медицины NU Массимо Пиньятелли, Глава Roche Diagnostics в странах Центральной Азии и Кавказа Хасан Демирджи, председатель правления University Medical Center Юрий Пя, исполнительный директор University Medical Center Каныбек Аширов, председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев, а также представители ведомственных структур и медицинских организаций.

Тренинг-центр, демонстрирующий принципы и особенности работы больших диагностических лабораторий в реальных условиях, оснащен анализаторами для лабораторной диагностики и комплектами реагентов, которые необходимы для анализа образцов. Школа медицины NU совместно с Roche Diagnostics будут проводить практическое обучение медицинских и научных работников современным методам диагностики с использованием автоматизированного высокотехнологичного оборудования.

Предоставленное компанией Roche оборудование, к примеру, позволяет проводить практически полностью автоматизированный ПЦР анализ при больших нагрузках образцов, минимизируя рутинную ручную работу.

— Открывая инновационный тренинг-центр, мы вводим в строй передовые технологии для обработки больших объемов лабораторных данных, позволяющие еще точнее диагностировать заболевания. Наши специалисты теперь смогут разрабатывать и внедрять передовые диагностические методики, направленные на улучшение здоровья нашего населения, — подчеркнула министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.

В свою очередь, вице-президент NU и декан Школы медицины NU Массимо Пиньятелли отметил, что запуск тренинг-центра отражает приверженность Назарбаев Университета к обеспечению качественного медицинского образования и подготовки специалистов мирового класса.

— Мы создали платформу, где теоретические знания встречаются с передовой практикой, обеспечивая наших студентов и профессионалов уникальной возможностью развивать и совершенствовать навыки, необходимые для решения самых сложных лабораторных задач. Это обеспечит нас ресурсами для проведения масштабных исследований и разработки новых методов лечения, внося значительный вклад в глобальное медицинское сообщество, — заявил он.

Как отметил глава Roche Diagnostics в странах ЦА и Кавказа Хасан Демирджи, любая система здравоохранения основывается на одном из важных компонентов, как профилактика, которая включает своевременное обследование и выявление заболеваний.

— Анализаторы Roche используются частными казахстанскими лабораториями для проведения тестов и подготовки анализов. Я очень горжусь нашим партнерством с NU и UMC, так как я уверен, что открытие тренинг-центра будет способствовать развитию системы здравоохранения Казахстана и повышению квалификации местных специалистов через расширение доступа к медицинским инновациям, — добавил он.

Запуск тренинг-центра в NU даст импульс развитию научных и медицинских исследований в Казахстане и, в целом положительно повлияет на систему здравоохранения, так как около 70% всех клинических решений основывается именно на результатах лабораторных анализов. Кроме того, развитие диагностического направления позволит усилить работу по созданию отечественных медико-фармацевтических кластеров в стране.