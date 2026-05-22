Первый крытый футбольный корт откроется в сентябре в Бурабайском районе

Спортивный объект в городе Щучинске реализуется в рамках социальной ответственности бизнеса.

— Это будет спорткомплекс, включающий поле для футбола, баскетбола и волейбола. Его размеры 23 на 35 метров. Для города это будет благотворительностью с нашей стороны. Совместно с акиматом мы ведем строительство полностью за средства бизнеса. Такого футбольного корта в городе Шучинске еще не было. Объект останется на балансе застройщика, а спортивные клубы будут тренироваться абсолютно бесплатно, — поделился застройщик, директор ТОО «Atameken Invest Group» Денис Симонов.

Строительство объекта на сегодняшний день выполнено на 50-60%. Спортивная площадка будет также включать раздевалки, душевые и трибуны на 50 зрителей.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Сегодня спортивные команды города Щучинска тренируются по школам и университетам. Спортобъект решит эту проблему. Он будет круглогодичным, с отоплением. Заниматься в нем будут как взрослые, так и дети, — добавил Денис Симонов.

Сдать объект застройщик планирует к 1 сентября 2026 года. Стоимость работ оценивается в 250 млн тенге.

Еще одним объектом посещения стал районный Дом культуры, который построен не так давно вместо снесенного аварийного. Здесь глава региона встретился с коллективом объекта и хором села Катарколь «Гармония». На следующий год творческий коллектив отметит свой 25-летний юбилей.

— Настроение хорошее. Прекрасный ремонт в ДК. Когда впервые сюда зашли, были приятно поражены, — поблагодарила акима участница хора Наталья Казакова.

Аким подарил коллективу хора профессиональный баян со специальной гравировкой «Коллективу дома культуры от акима Акмолинской области М. Ахметжанова». Ансамбль опробовал новый инструмент, исполнив песню из своего репертуара.

— Это для нас долгожданный баян. У меня был свой, но за 30 лет он пришел в негодность. Ремонту не подлежит. Поэтому хочу поблагодарить за такое внимание, — поделился баянист хора Михаил Коломиец.

На следующий год пенсионеру исполнится 80 лет. С гармонью и баяном он не расстается со второго класса — с 1955 года.

Также собравшиеся посетили концерт государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова.