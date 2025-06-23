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    13:25, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Первый спутник KazEOSat-MR выведут на орбиту в 2027 году

    Об этом стало известно из ответа Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спутник, космос
    Фото: Kazinform

    — С 2023 года на Сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов организуется производство серии аппаратов «KazEOSat‑MR», первый из которых будет выведен на орбиту в 2027 году. Для повышения результативности проводимой работы, конкурентоспособности на внешних рынках, а также притока новых инвестиций в эту сферу уполномоченным органом прорабатывается вопрос оптимизации государственных закупок и налогообложения по экспортным контрактам. Осуществляется динамичное развитие ракетостроения. С 2021 года создан инструментарий проектирования, ведется предпроектная работа, а также проведены испытания экспериментальной модели ракеты, — сообщил Олжас Бектенов.

    По его данным, в конце текущего года намечен первый запуск малой метеорологической ракеты.

    — По прогнозу к 2030 году объем рынка ракетостроения в мире вырастет до 113 млрд долларов. В настоящее время Министерством финансов рассматривается запрос по обеспечению финансированием прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области космической деятельности на 2026–2028 годы на сумму 8,2 млрд тенге, — добавил Премьер-министр.

     

    Теги:
    Депзапрос Освоение космоса Олжас Бектенов Премьер-министр РК Космос
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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