Первый специализированный зал художественной гимнастики открыт в области Жетысу

— В соответствии с поручением Главы государства о развитии массового спорта в регионе системно развивается спортивная инфраструктура. С момента создания области Жетісу построено и модернизировано 39 объектов. В их числе волейбольная тренировочная база с жильем для спортсменов, центр настольного тенниса, ледовая арена и открываемый сегодня современный зал художественной гимнастики, оборудованный всем необходимым. Уверен, что созданные в новом спорткомплексе условия помогут привлечь больше молодежи в этот сложный и красивый вид спорта, открывая путь к успеху и новым достижениям, — сказал Б. Исабаев.

После церемонии перерезания ленты гости ознакомились с новым спортивным объектом и его оснащением. Беседуя с юными спортсменами, глава региона, отметив, что теперь в Жетысу созданы все условия для развития художественной гимнастики, призвал их усиленно тренироваться, чтобы добиться успеха и стать чемпионами. Затем вместе с заслуженными деятелями спорта вручил детям гимнастические снаряды и другой спортивный инвентарь.

Своим мнением о новом зале художественной гимнастики поделилась тренер Елена Беликова:

— Мы очень рады, что теперь у нас есть собственный спортивный зал для тренировок. До этого нам приходилось заниматься в разных спорткомплексах, что было очень неудобно. Этот вопрос мы поднимали на встрече акима области с населением. Тогда нас заверили, что проблема будет решена. И сегодня можно с уверенностью сказать, что наша мечта сбылась. В новом зале созданы все условия для комфортного тренировочного процесса. Обеспечена 14-ти метровая высота потолков, уложен деревянный пол с помостом и гимнастическим ковром для профилактики травм. Это большой стимул для тренеров и спортсменов, чтобы заниматься и достигать высоких результатов, — сказала она.

Впечатлениями поделились и юные спортсмены:

— Художественной гимнастикой занимаюсь уже 10 лет. Мы раньше занимались в залах разных спорткомплексов, где высота потолков средняя, что приводило к снижению амплитуды бросков и потере техники ловли. Поэтому я очень рада, что построили новый зал, он красивый очень и удобный. В нем потолки высокие, поэтому удобно делать разные сложные упражнения, а, значит, появилась возможность в будущем стать мастером спортом, — сказала Анастасия Теряева.

К ней присоединилась Аяна Мурат:

— Являюсь кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Этим видом спорта занимаюсь 7 лет. Новый зал светлый, высокий, большой. Верю, что, усиленно занимаясь, мы сможем прославить свою страну на спортивной арене, — сказала она.

Слова благодарности выразила мама одной из юных гимнасток Гульжанат Ументаева:

— У меня четверо дочерей, вторая дочь Аяулым с 4 лет увлекается гимнастикой. У нее с детства были способности, и по совету знакомых я отдала я в секцию художественной гимнастики. И вот уже на протяжении 8 лет она успешно занимается. Как мама я очень рада, что у нас в городе открыли специальный зал художественной гимнастики. Моей дочери очень нравится этот вид спорта и я верю, что в будущем она станет чемпионкой, — отметила она.

Строительство спортобъекта было начато в феврале 2025 года. Внутри объекта имеется два зала: один — для занятий художественной гимнастикой, второй — универсальный, для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом.

На сегодняшний день художественной гимнастикой в Талдыкоргане на постоянной основе под руководством профессиональных тренеров занимаются порядка 200 детей.