Первый республиканский арт-экофестиваль Aiala пройдет в Астане
В Международный день защиты детей во Дворце мира и согласия в Астане состоится первый республиканский арт-эко фестиваль Aiala. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Фестиваль — уникальная возможность для школьников со всей страны выразить заботу об окружающей среде через искусство.
В течение месяца более 200 школьников демонстрировали свои таланты и креативность, создавая уникальные работы на тему экологии в 6 категориях:
Beınele — визуальное искусство (фото, живопись);
Árle — перфоманс (скульптура и инсталляция);
Qara — видеомейкинг (фильмы, ролики);
Sezin — арт перфоманс (театр, уличные перфомансы, флешмобы);
Sóıle — музыка и поэзия (песни, стихи);
Órnekte — декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля, керамики).
Имена 36 финалистов уже определены. Победители будут названы 1 июня — в Международный день защиты детей.
Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по валянию войлока, живописи, финансовой грамотности и изготовлению панно из макулатуры. Детей ждут интерактивные развлечения, кейтеринг и мерч, средства от продажи которого будут перечислены в экологические фонды. Специальным гостем мероприятия станет танцевальный театр JOLDA.