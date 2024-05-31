Первый республиканский арт-экофестиваль Aiala пройдет в Астане

В Международный день защиты детей во Дворце мира и согласия в Астане состоится первый республиканский арт-эко фестиваль Aiala. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Фестиваль — уникальная возможность для школьников со всей страны выразить заботу об окружающей среде через искусство.

В течение месяца более 200 школьников демонстрировали свои таланты и креативность, создавая уникальные работы на тему экологии в 6 категориях:

Beınele — визуальное искусство (фото, живопись);

Árle — перфоманс (скульптура и инсталляция);

Qara — видеомейкинг (фильмы, ролики);

Sezin — арт перфоманс (театр, уличные перфомансы, флешмобы);

Sóıle — музыка и поэзия (песни, стихи);

Órnekte — декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля, керамики).

Имена 36 финалистов уже определены. Победители будут названы 1 июня — в Международный день защиты детей.

Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по валянию войлока, живописи, финансовой грамотности и изготовлению панно из макулатуры. Детей ждут интерактивные развлечения, кейтеринг и мерч, средства от продажи которого будут перечислены в экологические фонды. Специальным гостем мероприятия станет танцевальный театр JOLDA.