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    23:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Первый республиканский арт-экофестиваль Aiala пройдет в Астане

    дети
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Международный день защиты детей во Дворце мира и согласия в Астане состоится первый республиканский арт-эко фестиваль Aiala. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК. 

    Фестиваль — уникальная возможность для школьников со всей страны выразить заботу об окружающей среде через искусство.

    В течение месяца более 200 школьников демонстрировали свои таланты и креативность, создавая уникальные работы на тему экологии в 6 категориях:

    Beınele — визуальное искусство (фото, живопись);

    Árle — перфоманс (скульптура и инсталляция);

    Qara — видеомейкинг (фильмы, ролики);

    Sezin — арт перфоманс (театр, уличные перфомансы, флешмобы);

    Sóıle — музыка и поэзия (песни, стихи);

    Órnekte — декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля, керамики).

    Имена 36 финалистов уже определены. Победители будут названы 1 июня — в Международный день защиты детей.

    Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по валянию войлока, живописи, финансовой грамотности и изготовлению панно из макулатуры. Детей ждут интерактивные развлечения, кейтеринг и мерч, средства от продажи которого будут перечислены в экологические фонды. Специальным гостем мероприятия станет танцевальный театр JOLDA.

     

    Первый республиканский арт-экофестиваль Aiala пройдет в Астане
    Фото: Минкультуры и информации РК

     

    Теги:
    Культура Регионы Казахстана Дети Регионы Астана Экология Общество Дата
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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