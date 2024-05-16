Первый раунд китайско-американского диалога по искусственному интеллекту состоялся в Женеве

В Женеве состоялось первое заседание китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту (ИИ), передает собственный корреспондент Kazinform.

Согласно сообщениям китайских СМИ, стороны провели углубленный, профессиональный и конструктивный обмен мнениями о рисках, связанных с технологиями ИИ, глобальным управлением и другими вопросами, представляющими для них интерес.

Стороны представили свои взгляды на риски, связанные с технологиями ИИ, и инициативы в области управления, а также меры, принимаемые для содействия экономическому и социальному развитию с использованием ИИ.

Китайская сторона подчеркнула, что технология ИИ - это новая технология, которая в настоящее время привлекает наибольшее внимание, и что она всегда придерживается концепций ориентированности на человека и использования интеллекта во благо, чтобы технология ИИ была полезной, безопасной и справедливой.

Китай поддерживает укрепление глобального управления ИИ, выступает за то, чтобы Организация Объединенных Наций играла роль главного канала, и готов укреплять связь и координацию с международным сообществом, включая Соединенные Штаты, в целях формирования глобальной системы управления ИИ, а также стандартов и норм на основе широкого консенсуса.

Обе стороны признают, что развитие технологий ИИ сопряжено как с возможностями, так и с рисками.