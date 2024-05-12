Первый постомат для выдачи документов появился в ЦОНе Кокшетау

Первый постомат по выдаче готовых документов появился в центральном отделении ЦОНа города Кокшетау. Теперь жители областного центра могут забрать свои документы в любое удобное для них время 24 часа семь дней в неделю, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в филиале «Правительство для граждан» по Акмолинской области, жители города могут получить в постомате больше 20 видов готовых документов. Среди них - свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации залога недвижимости, дубликаты правоустанавливающих бумаг, документы с апостилем и другие.

- Через постомат можно получить готовые документы по 23 видам различных госуслуг. Конфиденциальность данных защищает биометрическая идентификация получателя, кроме того, перед тем как откроется ячейка, клиенту нужно ввести пятизначный код из SMS. Для удобства пользователей мы также предлагаем доставку документов на дом, – поделился и.о. директора филиала «Правительство для граждан» по Акмолинской области Магжан Ержан.

Фото: филиал «Правительство для граждан» по Акмолинской области

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо при заказе документа сообщить оператору ЦОНа о своём желании получить его в постомате. Когда документ будет готов, клиенту поступит SMS-сообщение.

Добавим, что ранее в ЦОНе города Кокшетау был установлен терминал документирования, через который горожане могут самостоятельно сфотографироваться и подать заявку на получение удостоверения личности и паспорта.