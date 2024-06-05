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    12:32, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Первый платный участок дороги в РК «Астана-Щучинск» преодолел рубеж в 90 миллионов поездок

    дорога
    Фото: Казавтожол

    С момента внедрения программно-аппаратного комплекса на первом платном участке Казахстана «Астана-Щучинск» было совершено более 90 миллионов поездок, что составляет около 13 миллионов транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол. 

    Первый платный участок «Астана-Щучинск» был внедрен в 2013 году и с тех пор стал важной частью дорожной инфраструктуры страны.

    — С 2018 года на 11 платных участках были установлены программно-аппаратные комплексы отечественного производства. Программно-аппаратные комплексы (ПАК) установлены на контрольных арках и предназначены для автоматической фиксации движения транспортных средств, а также обработки, хранения и передачи данных.

    Мы благодарим всех водителей за выбор платного участка «Астана-Щучинск» и продолжаем работать над повышением уровня комфорта и безопасности на дорогах, — подчеркнули в нацкомпании.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Регионы Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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