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    15:00, 21 Март 2024 | GMT +6

    Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы

    Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы
    Фото: кадр из видео

    Инновационный прорыв достигнула компания Neuralink, основанная Илоном Маском. Пациент с имплантированным в мозг чипом сыграл в шахматы. На протяжении прошлого года компания Neuralink, получив разрешение, начала внедрение человеческих чипов, передает агентство Kazinform.

    В январе этого года в мозг человека впервые был вживлен чип. Вчера пациент, имеющий имплант Neuralink, впервые в своей жизни смог сыграть в шахматы. Процесс игры был транслирован на страницах компании в социальных сетях.

    29-летний Нолан Арбо, с детства страдающий параличом ниже плеч, был избранным для этого эксперимента. Игра в шахматы всегда была его страстью, но ему никогда не предоставлялась такая возможность.

    В ролике видно, как с помощью чипа пациент перемещает курсор и фигуры на шахматной доске на экране компьютера силой мысли. Ранее он уже освоил управление курсором мыши силой мысли.

    Теги:
    Илон Маск Соцсети Нейрохирургия Шахматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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