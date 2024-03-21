Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы

Инновационный прорыв достигнула компания Neuralink, основанная Илоном Маском. Пациент с имплантированным в мозг чипом сыграл в шахматы. На протяжении прошлого года компания Neuralink, получив разрешение, начала внедрение человеческих чипов, передает агентство Kazinform.

В январе этого года в мозг человека впервые был вживлен чип. Вчера пациент, имеющий имплант Neuralink, впервые в своей жизни смог сыграть в шахматы. Процесс игры был транслирован на страницах компании в социальных сетях.

29-летний Нолан Арбо, с детства страдающий параличом ниже плеч, был избранным для этого эксперимента. Игра в шахматы всегда была его страстью, но ему никогда не предоставлялась такая возможность.

В ролике видно, как с помощью чипа пациент перемещает курсор и фигуры на шахматной доске на экране компьютера силой мысли. Ранее он уже освоил управление курсором мыши силой мысли.