Первый орнитологический справочник на казахском языке презентовали в Астане

В Астане презентовали орнитологический справочник «Қазақстан құстары. Далалық анықтағыш», в котором описаны все виды птиц Казахстана. Сборник включает детальную информацию о более чем 500 видах птиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Қазақстан құстары. Далалық анықтағыш» — переводное издание Полевого определителя птиц Казахстана, выпущенного Союзом охраны птиц Казахстана еще в 2014 году.

Авторы — профессиональные орнитологи, изучающие птиц Казахстана в течение нескольких десятилетий: Анатолий Ковшарь, Виктория Ковшарь, Николай Берёзовиков, Вадим Рябицев, последний из которых также является автором всех рисунков. Перевод осуществили известные зоологи, авторы учебников по зоологии на казахском языке Бирликбай Есжанов и Кылышбай Мусабеков. Казахская версия книги подготовлена издательством «АСБК», созданном при одноимённой природоохранной организации — Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.

Это важное событие привлекло внимание орнитологов, экологов и любителей природы со всей страны.

Фото: Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия

— Эта книга описывает около 500 видов птиц, обитающих на территории Казахстана. Особое место в издании отведено птицам, которые живут постоянно или являются перелетными для Прикаспия. Рисунки, помещенные в книге, выполнены известным российским орнитологом, доктором биологических наук Вадимом Рябицевым, — рассказала автор книги, орнитолог Виктория Ковшарь.

Презентация прошла в торжественной обстановке и включала в себя выступления авторов сборника, учёных и представителей природоохранных организаций. Особое внимание было уделено значению сохранения биоразнообразия и роли птиц в экосистемах Казахстана.

— Мы взялись за выпуск казахской версии определителя в первую очередь для расширения эколого-просветительской работы среди подрастающего поколения. Сохранение дикой природы сейчас невозможно без повышения знаний о биоразнообразии Казахстана и мира, о взаимосвязях в природе. По всему миру одним из эффективных способов популяризации бережного отношения к природе становится бёррдвочинг — хобби, которое помогает не только узнать больше о родном крае и птицах, но и вносит свой вклад в науку. Любители птиц узнают новую информацию о распространении птиц, их поведении и многом другом, — отметила выпускающий редактор издания, ведущий специалист АСБК Эльмира Мустафина.

Выход этого сборника станет важным шагом в научных исследованиях и охране птиц страны, а также будет полезен для широкого круга читателей, включая студентов, исследователей и всех, кто интересуется природой Казахстана.