Первый национальный фестиваль ковров прошел в Азербайджане

В Баку прошел первый Национальный фестиваль ковров, посвященный искусству и наследию азербайджанского ковроткачества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие было организовано совместными усилиями Государственным историко-архитектурным заповедником «Ичери шехер», АО «Азерхалча» и получило поддержку Министерства экономики Азербайджана и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Фестиваль, представляющий собой красочный гобелен культуры и традиций, включал в себя множество мероприятий, посвященных древнему искусству ковроткачества.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Посетителей ждали эксклюзивные выставки, на которых были представлены как старинные, так и современные дизайнерские ковры в 3D-формате, мастер-классы по ткачеству, образовательные семинары и интерактивные представления, которые знакомили с богатой историей ковроткачества.

Фото: АЗЕРТАДЖ

— Улицы «Ичери шехер» были украшены искусно выполненными коврами, что создавало праздничную атмосферу, позволявшую присутствующим полностью погрузиться в процесс изготовления ковров. Начиная с окрашивания и нанесения рисунка и заканчивая заключительными этапами стирки и обработки, фестиваль позволил получить всестороннее представление о сложном мастерстве, связанном с производством ковров, — отметили организаторы.

Мероприятие также продемонстрировало отличительные стили семи известных местных школ — Бакинской, Губинской, Ширванской, Гянджинской, Газахской, Карабахской и Тебризской, которые славятся своими уникальными художественными и техническими достоинствами.

Фото: АЗЕРТАДЖ

В рамках мероприятия мастера из АО «Азерхалча», представляющие 14 регионов Азербайджана, провели мастер-классы, поделившись своим опытом с посетителями фестиваля.

В Азербайджане в течение следующих 3-5 лет прогнозируется значительный рост экспорта ковров. Это следует за значительным увеличением экспорта ковров в 2023 году на 30% по сравнению с предыдущим годом после снижения на 57%, отмеченного в 2022 году.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Фото: АЗЕРТАДЖ