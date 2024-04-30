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    18:44, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Первый министр Шотландии подал в отставку

    хамза юсаф
    Фото: Humza Yousaf/Х

    Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил о своей отставке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Решение покинуть должность политик принял в выходные на фоне разногласий с другими партиями. На прошлой неделе он заявил, что коалиция ШНП с шотландскими «зелеными» потерпела поражение из-за конфликта вокруг климатических целей.

    Хамза Юсаф занял должность первого министра Шотландии в марте 2023 года. Он сменил на этом посту Николу Стерджен, которая через несколько дней после своей отставки стала фигурантом расследования о финансировании ШНП.

    39-летний политик продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет определен его преемник на посту лидера ШНП. Юсаф был первым мусульманином во главе правительства Шотландии.

    Теги:
    Шотландия Отставки Политика Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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