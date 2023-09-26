РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:46, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первый комплект медалей в киберспорте разыграют на Азиаде

    Киберспорт
    Фото: olympic.kz

    Во вторник, 26 сентября, на XIX Азиатских играх в китайском Ханчжоу будет разыгран первый комплект медалей в киберспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации оргкомитета Игр, в общей сложности 476 спортсменов из 30 национальных олимпийских комитетов будут соревноваться за призовые места в China Hangzhou Esports Centre.

    Киберспорт дебютировал на 19-х Азиатских играх в качестве официального медального соревнования, где будут разыграны семь золотых медалей по семи игровым дисциплинам: Arena of Valor Asian Games Version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms 2, League of Legends, Peace Elite Asian Games Version, Street Fighter V: Champion Edition и EA Sports FC Online.

    Напомним, киберспорт был демонстрационным видом спорта на XVIII Азиатских играх в Индонезии в 2018 году.

    Киберспорт также включен в программу 20-х Азиатских игр в Аичи/Нагоя (Япония) в 2026 году.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!