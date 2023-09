Первый комплект медалей в киберспорте разыграют на Азиаде

Во вторник, 26 сентября, на XIX Азиатских играх в китайском Ханчжоу будет разыгран первый комплект медалей в киберспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации оргкомитета Игр, в общей сложности 476 спортсменов из 30 национальных олимпийских комитетов будут соревноваться за призовые места в China Hangzhou Esports Centre.

Киберспорт дебютировал на 19-х Азиатских играх в качестве официального медального соревнования, где будут разыграны семь золотых медалей по семи игровым дисциплинам: Arena of Valor Asian Games Version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms 2, League of Legends, Peace Elite Asian Games Version, Street Fighter V: Champion Edition и EA Sports FC Online.

Напомним, киберспорт был демонстрационным видом спорта на XVIII Азиатских играх в Индонезии в 2018 году.

Киберспорт также включен в программу 20-х Азиатских игр в Аичи/Нагоя (Япония) в 2026 году.