Первый комплект медалей по тяжелой атлетике разыграют на Азиаде

В субботу, 30 сентября на XIX Азиатских играх в китайском Ханчжоу будет разыгран первый комплект медалей по тяжелой атлетике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации оргкомитета Игр, сегодня состоятся финалы по тяжелой атлетиеи среди женщин в весовой категории до 49кг и до 55 кг. Казахстан представит Айнур Абдыкалыкова.

Казахстанские легкоатлеты Юлия Башманова (100 метров с барьерами) и Иван Товченик (прыжки с шестом) примут участие в состязаниях.

Мужская и женская команды Казахстана продолжают борьбу в командных соревнования по шахматам.

В игровых видах спорта женская сборная Казахстана по волейболу в групповом раунде сыграет с Афганистаном. Мужская сборная Казахстана по баскетболу (5x5) встретится с Ираном, а мужская и женская команды по баскетболу (3x3) в четвертьфинальных матчах сыграют с Филиппинами и Иорданией соответственно.

Продолжают борьбу мужская и женская команды Казахстана по гандболу в групповых раундах. Женская команда Казахстана по водному поло сыграет с Японией.

Казахстанские атлеты Екатерина Шабалина и Арина Шульгина в субботу утром вступили в борьбу в триатлоне.

Казахстанцы также принимают участие в соревнованиях по стрельбе.

Сегодня разыграют комплекты медалей в борьбе кураш. Казахстан представят Нурдаулет Жарылгапов, Толганай Абеуова, Аружан Адасхан.

В соревнованиях по боксу пройдут предварительные раунды и четвертьфиналы. Казахстан представляют Жайна Шекербекова, Камшыбек Кункабаев, Валентина Хальзова, Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов.

По состоянию на утро 30 сентября Казахстан находится на 11-м месте с 26 медалями (3 золотых, 4 серебряных и 19 бронзовых).

Абсолютным лидером по-прежнему является Китай — 200 (105 — 63 — 32). На втором месте — Япония — 99 (27 — 35 — 37). На третьей позиции — Южная Корея — 102 (26 — 28 — 48).