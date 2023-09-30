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    08:35, 30 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первый комплект медалей по тяжелой атлетике разыграют на Азиаде

    тяжелая атлетика
    Фото: olympic.kz

    В субботу, 30 сентября на XIX Азиатских играх в китайском Ханчжоу будет разыгран первый комплект медалей по тяжелой атлетике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации оргкомитета Игр, сегодня состоятся финалы по тяжелой атлетиеи среди женщин в весовой категории до 49кг и до 55 кг. Казахстан представит Айнур Абдыкалыкова.

    Казахстанские легкоатлеты Юлия Башманова (100 метров с барьерами) и Иван Товченик (прыжки с шестом) примут участие в состязаниях.

    Мужская и женская команды Казахстана продолжают борьбу в командных соревнования по шахматам.

    В игровых видах спорта женская сборная Казахстана по волейболу в групповом раунде сыграет с Афганистаном. Мужская сборная Казахстана по баскетболу (5x5) встретится с Ираном, а мужская и женская команды по баскетболу (3x3) в четвертьфинальных матчах сыграют с Филиппинами и Иорданией соответственно.

    Продолжают борьбу мужская и женская команды Казахстана по гандболу в групповых раундах. Женская команда Казахстана по водному поло сыграет с Японией.

    Казахстанские атлеты Екатерина Шабалина и Арина Шульгина в субботу утром вступили в борьбу в триатлоне.

    Казахстанцы также принимают участие в соревнованиях по стрельбе.

    Сегодня разыграют комплекты медалей в борьбе кураш. Казахстан представят Нурдаулет Жарылгапов, Толганай Абеуова, Аружан Адасхан.

    В соревнованиях по боксу пройдут предварительные раунды и четвертьфиналы. Казахстан представляют Жайна Шекербекова, Камшыбек Кункабаев, Валентина Хальзова, Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов.

    По состоянию на утро 30 сентября Казахстан находится на 11-м месте с 26 медалями (3 золотых, 4 серебряных и 19 бронзовых).

    Абсолютным лидером по-прежнему является Китай — 200 (105 — 63 — 32). На втором месте — Япония — 99 (27 — 35 — 37). На третьей позиции — Южная Корея — 102 (26 — 28 — 48).

    Теги:
    Спорт Китай Азиатские игры
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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