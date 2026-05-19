Международный фестиваль ИИ-фильмов пройдет в Казахстане

В этом году в Казахстане при поддержке ЮНЕСКО пройдет международная олимпиада по искусственному интеллекту, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», который проходит сегодня в Астане.

По словам Главы государства, международная олимпиада состоится в августе. Участие в ней примут школьники и студенты из 100 стран.

— Кроме того, в Казахстане продвигаются уникальные проекты, такие как Всемирные игры кочевников и «Игры будущего». Также этой осенью в Астане впервые пройдет AI-кинофестиваль, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что в стране ведется системная работа по созданию новых цифровых и транспортных коридоров, а также центров хранения данных.

— Это позволит по-новому возродить Великий Шелковый путь и создать современный аналог знаменитых библиотек древности. Это станет проявлением гармоничного сочетания традиций и инноваций, — отметил Глава государства.





Ранее сообщалось о том, что международный фестиваль ИИ-фильмов объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов. Площадка будет ориентирована на развитие проектов на стыке киноиндустрии и AI-технологий.

Напомним, в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI 2026, примут участие более 400 школьников и студентов из 100 стран, а также наставники команд, международные эксперты и представители технологической индустрии.

Серию материалов по истории Золотой Орды, в которых приводится мнение исследователей, историков, экспертов, читайте здесь.