Первый IT-лагерь для школьников открылся в Карагандинской области

На базе Темиртауского высшего политехнического колледжа заработал первый в Карагандинской области IT-лагерь для учащихся школ. Здесь совмещено многое: профориентация, обучение, личностное развитие и отличный досуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

С основами информационных технологий за 10 дней ознакомятся 100 школьников. Обучающие программы составлены с учетом возрастных особенностей в игровой форме для учащихся двух групп.

Школьники 8–11 лет познакомятся с 3Д-моделированием в TinkerCAD, займутся созданием игры в Scratch, сборкой лего-конструкторов онлайн в Studio 2.0.

Фото: акимат города Темиртау

Для ребят 12–15 лет предусмотрено 3Д-моделирование в Blender, разработка собственной игры в Roblox, создание и оформление веб-страницы с медиаконтентом.

В день предусмотрено два часа игровых занятий с перерывом на спортивную разминку.

Фото: акимат города Темиртау

В распорядке дня также этно- и экологические мастер-классы, творческие мастерские, спортивные состязания, психологические тренинги, посещение бассейна. В заключение сезона экскурсия в Каркаралинск.

— Наш IT-лагерь открыт на базе Темиртауского высшего политехнического колледжа при поддержке акимата Темиртау. Программа предусматривает обучение в игровой форме, роболенд, программирование, моделирование. Каждый день два часа отведено на спортивные мероприятия, предусмотрены экскурсии по городу: в музей, зимний сад. Также мы планируем поездку в Каркаралинск. Первый сезон при поддержке акимата города продлится 10 дней, он рассчитан на 100 человек, в июле мы намерены продолжить работу сами. В планах ежегодно организовывать такой лагерь, — рассказал руководитель IT-лагеря Бекзат Ахметов.

Фото: акимат города Темиртау

Для работы задействована вся инфраструктура Темиртауского высшего политехнического колледжа: IT-центр, стадион, спортзалы, столовая, специально созданная этнозона, живой уголок. Работники лагеря — педагоги учебного заведения.

14-летний Александр Калинкин увлекается компьютерными играми и программированием. Часть своих каникул решил провести в IT-лагере.

Фото: акимат города Темиртау