Первый инклюзивный детский сад откроют в Экибастузе

По его данным, в области проживает более 30 тыс. человек с особыми потребностями, в том числе 4,2 тыс. детей. Все они в полном объеме охвачены мерами социальной поддержки, а уровень реализации программ реабилитации составляет 96%. Специальные социальные услуги получают 6 832 человека.

За последние два года в Павлодаре, Экибастузе и Аксу открыто 23 центра развития и раннего вмешательства. В регионе функционируют 35 организаций специального образования, включая детские сады, школы, коррекционные кабинеты и центры. В Экибастузе планируется открытие первого инклюзивного детского сада на 140 мест, а в Павлодаре продолжается модернизация областного реабилитационного центра на 130 мест.