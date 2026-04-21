телерадиокомплекс президента РК
    12:10, 21 Апрель 2026

    Первый инклюзивный детский сад откроют в Экибастузе

    В Павлодарской области продолжается работа по созданию безбарьерной среды и реализации Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Асаин Байханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство просвещения РК

    По его данным, в области проживает более 30 тыс. человек с особыми потребностями, в том числе 4,2 тыс. детей. Все они в полном объеме охвачены мерами социальной поддержки, а уровень реализации программ реабилитации составляет 96%. Специальные социальные услуги получают 6 832 человека.

    За последние два года в Павлодаре, Экибастузе и Аксу открыто 23 центра развития и раннего вмешательства. В регионе функционируют 35 организаций специального образования, включая детские сады, школы, коррекционные кабинеты и центры. В Экибастузе планируется открытие первого инклюзивного детского сада на 140 мест, а в Павлодаре продолжается модернизация областного реабилитационного центра на 130 мест.

    — В регионе 100% социальных и крупных коммерческих объектов оборудованы пандусами и тактильными указателями. За последние два года в Павлодаре более 300 общественных пространств адаптированы для людей с особыми потребностями. Модернизирована областная специализированная библиотека для незрячих, оснащенная оборудованием для озвучивания книг, — отметил Асаин Байханов.

    Адиль Саптаев
