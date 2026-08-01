Первый грузовой рейс Cathay Pacific Cargo прибыл в аэропорт Астаны

В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева состоялась торжественная встреча первого регулярного грузового рейса авиакомпании Cathay Pacific Cargo — одного из крупнейших грузовых авиаперевозчиков мира и национального авиаперевозчика Гонконга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Запуск нового направления стал результатом многолетней работы по привлечению крупного международного перевозчика и позволит расширить возможности Казахстана как транзитного узла между Азией и Европой.

Исполнительный директор АО «Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев» Сарсенбек Кушкинов отметил, что начало сотрудничества с Cathay Pacific Cargo стало важным этапом для развития грузовой авиации страны.

— Сегодняшнее мероприятие — это очень долгожданное событие для нашего аэропорта и для Казахстана в целом. Многолетняя работа, проделанная по привлечению одного из крупнейших грузовых авиаперевозчиков Cathay Pacific, сегодня реализуется прибытием первого регулярного технического стопа в аэропорт Астаны. Это еще один большой шаг к продвижению транзитного потенциала нашей страны, — сказал он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По словам Кушкинова, на первом этапе рейсы будут выполняться пять раз в неделю. При этом технические остановки могут стать основой для дальнейшего расширения сотрудничества и запуска полноценных грузовых операций.

— Так же, как это происходит в мировой практике, начало выполнения технических стопов в дальнейшем может планомерно перейти в регулярные коммерческие рейсы с грузовыми операциями. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с этой компанией и уверены, что это направление будет развиваться, — отметил исполнительный директор аэропорта.

Он также рассказал о значении нового маршрута для международной логистики и категориях грузов, которые могут перевозиться через Астану.

— Основная задача — это перевозка грузов между Юго-Восточной Азией и Европой. Гонконг является одним из крупнейших авиационных хабов, а Cathay Pacific — очень крупная структура, которая включает как пассажирские, так и грузовые перевозки. В основном авиацией перевозятся высокотехнологичные грузы, дорогостоящая продукция, срочные и скоропортящиеся товары. Также большой сегмент — это электронная коммерция, то есть маркетплейсы, такие как Amazon, Taobao, Temu, — пояснил Кушкинов.

Отдельно он отметил, что привлечение Cathay Pacific Cargo стало результатом длительной подготовки и соответствия международным требованиям перевозчика.

— Эта компания очень тщательно подходит ко всем требованиям, которые предъявляются к аэропортам. Это был многолетний процесс для того, чтобы крупная грузовая авиакомпания выбрала именно аэропорт Астаны. Нам пришлось постоянно совершенствовать работу, повышать уровень организации процессов и соответствовать высоким стандартам, — подчеркнул он.

Первый рейс Cathay Pacific Cargo также оценили представители экипажа. Второй офицер воздушного судна авиакомпании Вики Мендельсон поделилась впечатлениями от полета в Казахстан.

— Полет занял около шести часов. Я проснулась рано утром, но чувствую себя хорошо, все прошло замечательно. Этот самолет может перевозить примерно 80–100 тонн груза, — рассказала представитель авиакомпании.

Сотрудничество с одним из крупнейших мировых грузовых перевозчиков станет еще одним шагом в развитии авиационной инфраструктуры Казахстана и расширении международных логистических маршрутов через территорию страны.

Отметим, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить роль Казахстана в сфере международных авиаперевозок и превратить страну в один из крупнейших авиационных хабов Евразии. В настоящее время для достижения этой цели реализуется комплекс мер по развитию грузовой авиации, модернизации аэропортов и расширению транзитных возможностей страны. О том, как реализуется эта стратегия и какие факторы определят ее успех, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.