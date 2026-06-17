Первый грузовой авиарейс прибыл в Алматы из Дубая

В Алматы прибыл первый грузовой авиарейс из Дубая, который открыл новое еженедельное воздушное сообщение между Центральной Азией и странами Персидского залива, передает корреспондент агентства Kazinform.

16 июня 2026 года компания Emirates SkyCargo выполнила первый рейс на воздушном судне Boeing 777 °F. Международный аэропорт Алматы стал первым направлением грузовой авиакомпании в Центральной Азии.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

В аэропорту Алматы грузовой рейс встретили традиционной для авиации водной аркой. В рамках торжественного мероприятия сотрудники аэропорта приветствовали экипаж и провели символическую церемонию перерезания ленты в честь открытия нового направления.

Новые еженедельные грузовые рейсы по маршруту Алматы — Дубай — Алматы будут выполняться по вторникам и обеспечат более 100 тонн грузовой вместимости в неделю.

Это позволит организовать эффективную и бесперебойную перевозку широкого спектра грузов, включая электронику, скоропортящуюся продукцию, промышленное оборудование и другие потребительские товары между Алматы и международными рынками через логистический хаб Emirates в Дубае.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Ожидается, что запуск нового грузового маршрута расширит логистические возможности Казахстана и укрепит транспортно-логистические связи между Центральной Азией и другими регионами мира.

Напомним, для развития авиаперевозки и привлечения новых грузопотоков компании «Қазақстан темір жолы» поручили создать новую грузовую авиакомпанию. Ранее в «Қазақстан темір жолы» рассказали, что работа по созданию грузовой авиакомпании находится в практической стадии. 28 октября 2025 года зарегистрировано АО KTZ Air Cargo.



