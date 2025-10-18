Первый экземпляр автомобиля «Чайка» хранится в Кызылорде

«Чайка» — советский представительский легковой автомобиль большого класса, выпускавшийся малой серией на Горьковском автомобильном заводе, — крупнейшем в Советском Союзе производителе коммерческого транспорта — c 1959 по 1981 год.

Особенность в том, что он никогда не продавался.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

— В 1985 году, когда в Советском Союзе началась перестройка, регион возглавлял государственный и общественный деятель Еркин Ауельбеков. Автомобилей «Чайка» в Советском союзе собрали всего 4 единицы. Один из них достался нашему региону. Этому приезду способствовал Виталий Брынкин — второй секретарь обкома партии в то время, занимавший руководящие должности в нескольких регионах страны, председатель облисполкома с 1989 года до обретения независимости, — сказала Эльзира Нагашыбаевна.

В 2005 году по поручению тогдашнего руководителя аппарата акима области Гайнуллы Жаркынбаева автомобиль был списан с баланса акимата и передан в дар историко-краеведческому музею.

Фото: Назерке Саниязова / Kazinform

— «Чайку», не уступающую иностранным брендам, с высоким качеством и технической мощностью, по поручению Брынкина привез Бауыржан Оспанов, ранее являвшийся водителем автомобиля главы области. Там его встретил генерал Максимов из Москвы, загрузил машину из аэропорта «Внуково» в большой военный самолет, остальных посадил на другой самолет и отправил в город Байконур. По прибытии в страну его перевезли из Байконура в Кызылорду. Автомобиль, доставшийся Казахстану, в том числе в город Кызылорда, сохранился благодаря тогдашним руководителям, — сказала сотрудница музея.

В 2021 году прошла акция «Подарок музею» и первый водитель «Чайки» через тридцать пять лет снова сел за руль автомобиля.