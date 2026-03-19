Первых новобранцев из Туркестанской области отправили в Пограничную службу

В мероприятии приняли участие руководство департаментов по делам обороны и Пограничной службы КНБ по Туркестанской области, ветераны Вооруженных сил, представитель Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі», родные новобранцев, а также воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Фото: Министерство обороны РК

— Сегодня мы отправляем первую команду призывников в Алакольский и Зайсанский районы. В целом в рамках весенней кампании из нашего региона планируется призвать около 2500 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Более 200 из них будут направлены в Пограничную службу. Год службы пролетит незаметно, но даст молодым людям хорошие перспективы: одни смогут получить высшее образование на бесплатной основе, другие — продолжить службу по контракту, — отметил заместитель начальника областного департамента по делам обороны подполковник Куанышбек Кулумбаев.

Молодых туркестанцев также приветствовал начальник управления департамента Пограничной службы КНБ по Туркестанской области, полковник Е. Рафиков. Он напомнил о героическом пути батыров и выразил уверенность, что новобранцы достойно справятся с задачей охраны государственной границы.

Напомним, что в первый месяц призывной кампании комплектуются подразделения Пограничной службы КНБ и Службы государственной охраны. Затем проводится набор в воинские части Вооружённых сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Как сообщалось ранее, до 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.