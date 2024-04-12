Первые специальные клиники для будущих мам открыли в Астане

11 апреля в столице состоялось открытие сразу двух «клиник одного дня». Первым объектом стал Центр материнства и детства, где будут принимать граждан со всех регионов страны. Также для жителей Астаны в Городской многопрофильной больнице 2 запустили проект, направленный на повышение эффективности диагностики плода у беременных и организации помощи по принципу «одного окна», передает корреспондент агентства Kazinform.

Главной миссией «Клиники одного дня» является обеспечение будущих мам максимально качественным, комплексным и комфортным медицинским обслуживанием, сократив время и усилия, затрачиваемые на процедуры и консультации.

Фото: Kazinform

- Клиника предлагает беременным новый уникальный подход по проведению пренатального скрининга первого триместра. Будущие мамы смогут получить все необходимые услуги: пройти биохимический и ультразвуковой скрининг первого триместра, при необходимости получить консультацию генетика – и все это в один день в одном месте. Это позволит будущим мамам сэкономить время, минуя ожидания записей на УЗИ, сдачу крови для лабораторного обследования, к узким специалистам, тем самым в тот же день в полном объеме узнать о здоровье своего малыша и предотвратить младенческую смертность и детскую инвалидность, – отметил директор больницы Нурбол Турсынбаев.

Фото: Kazinform

Проведение биохимического пренатального скрининга обеспечено на новом автоматизированном иммуноанализаторе, сертифицированный Международным Фондом Медицины плода FMF (Великобритания). Всего за полчаса прибор обрабатывает образец и подготавливает результат. Ультразвуковой скрининг проводится на аппаратах экспертного класса со встроенными программами для более тщательного изучения анатомии плода.

Фото: Kazinform

Благодаря комбинированной экспертизе врачей и современному оборудованию, будущие мамы смогут получить все необходимые медицинские рекомендации. Ожидание результатов для будущих мам скрасит приятное угощение.

Фото: Kazinform

Направление в городскую клинику беременные могут получить в поликлинике по месту прикрепления. Клиника работает в будние дни с 8:00 часов утра.

Для получения дополнительной информации граждане могут обращаться по следующим контактам: 8 (778) 888-02-03; 8 (777) 108-97-79.