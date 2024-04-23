Первые случаи укуса клещей зафиксированы в Костанайской области

С начала сезона в Костанайской области зарегистрировано 7 укусов клещей. Двое из пострадавших – дети, передает корреспондент агентства Kazinform

С наступлением теплых дней активизируются клещи – переносчики опасных инфекционных заболеваний. Сезон их активности начинается с середины апреля до середины июня, а второй пик активности приходится на середину августа по октябрь. В Костанайской области зафиксировали уже первые укусы.

- С укусом клеща могут передаваться клещевой энцефалит, туляремия, клещевой борреллиоз и другие заболевания. За последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 7 случаев укусов клещей. В большинстве случаев клещи цепляются за шерсть животных или за одежду человека во время прогулок по лесу, поездок на дачу, пикников на траве. Можно принести паразита домой даже в букете полевых цветов. Чаще всего клещи присасываются в местах с нежной кожей, незаметно и безболезненно, так как выделяемая ими слюна содержит анестезирующие вещества, – рассказали в департаменте СЭС Костанайской области.

Также там напомнили, что в период активности клещей рекомендуется по возможности ограничить поездки на природу. Но если все же выезд состоялся, желательно надевать светлую одежду, на фоне которой можно разглядеть паразита. Одежду необходимо заправлять таким образом, чтобы клещи не могли попасть под брюки, за воротник и в волосы; применять отпугивающие средства (репелленты).

После возвращения из леса эффективен метод самоосмотра и взаимоосмотра, который позволяет быстрее найти ползающих или недавно присосавшихся клещей. Снимать присосавшегося клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При обнаружении присосавшегося клеща, лучше обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение.