Первые мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы ТБО строятся в Акмолинской области

Три мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплекса ТБО появятся в городе Кокшетау, а также Бурабайском и Зерендинском районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инвестиционный проект по строительству реализует ТОО «Эко DUMP». Проект направлен на формирование современной, экологически безопасной и устойчивой системы обращения с ТБО.

— В феврале текущего года между акиматом Акмолинской области и ТОО «Эко DUMP» в рамках ГЧП был заключен договор на строительство трех мусоросортировочных и перерабатывающих заводов. Проектная мощность всех заводов составляет 150 тысяч тонн мусора ежегодно. Строительные работы уже начаты, — пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Батыржан Абильпеисов.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Планируется размещение одного комплекса мощностью 70 тыс. тонн в год в городе Кокшетау и двух комплексов мощностью по 40 тыс. тонн в год в Бурабайском и Зерендинском районах. На объектах будут применяться передовые технологии сортировки, переработки и обезвреживания отходов, адаптированных к климатическим и эксплуатационным условиям региона.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— Данные локации выбраны не случайно. Город Кокшетау является областным центром с самым большим населением. Зерендинский и Бурабайский районы — это туристические курортные места, которые испытывают большую антропогенную нагрузку из-за посещения туристов. В связи с этим акимат рассматривает целесообразным реализацию пилотного проекта по использованию электрических мусоровозов в системе сбора и транспортировки отходов на данной территории. Проект предусматривает организацию раздельного сбора отходов на прибрежных территориях озер Боровое, Щучье, Большое и Малое Чебачье, Катарколь, а также в прилегающих населенных пунктах с применением специализированного экологически чистого транспорта, — отметил исполнительный директор ТОО «Эко DUMP» Ержан Ахметов.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Проектом предусмотрена комплексная сортировка отходов с выделением основных фракций, включая пластик, органические отходы, бумагу и картон, металл, стекло, древесные и строительные фракции. Переработка пластика с получением ПЭТ-гранулята планируется в городе Кокшетау. Для органических отходов и отсева, образующегося при грохочении ТБО, предусмотрено создание климатических камер, работающих по технологии анаэробного биотермического разложения. В результате переработки образуются биогумус, техногрунт и компоненты для производства RDF-топлива, а также инертный материал, используемый для рекультивации действующих и закрытых полигонов и иных нарушенных земельных участков.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

Общая стоимость проекта составляет 7,2 млрд тенге, из которых 70% финансируется за счет средств АО «Жасыл Даму» через АО «Фонд развития промышленности», а 30% — в рамках ГЧП с акиматом Акмолинской области.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

— RDF-топливо — это сухая обеззараженная фракция, которую используют для цементных заводов, потому что температура по технологиям в печах цементных заводов 1200 градусов и выше. В данный момент ассоциация цементных заводов заказала разработку национального стандарта по применению отходов ТБО RDF в качестве топлива. До конца года ожидается, что стандарт вступит в силу. В отдельных климатических камерах у нас также будет перерабатываться навоз вперемешку с измельченными листьями и ветками. Из этого получается биокомпост — удобрение высокого качества. В целом наша цель –полностью отойти от понятия «полигон», чтобы у нас уже ничего не захоранивалось там, — добавила директор ТОО «Эко DUMP» Мариям Абишева.

Завершить строительные работы планируют до конца текущего года, введены в эксплуатацию объекты будут в первом квартале 2027 года. На всех трех заводах планируется создать 150 новых рабочих мест.