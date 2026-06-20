В Казахстане создают один из крупнейших ИИ-хабов мира: что известно о проекте на $10 млрд

В эксклюзивном интервью телеканалу Silk Way генеральный директор Firebird AI Размиг Овагимян рассказал, как доступ к передовым вычислительным мощностям может ускорить развитие робототехники, космических технологий и наук о жизни, а также почему ИИ способен открыть новые возможности не только для ученых и предпринимателей, но и для креативных индустрий, передает агентство Kazinform.

Казахстан переходит от стратегии к созданию инфраструктуры искусственного интеллекта. Проект «Долина ЦОДов» мощностью до одного гигаватта должен превратить страну в один из глобальных дата-центров. Генеральный директор Firebird AI Размиг Овагимян рассказал о том, как ИИ в Казахстане способен открыть новые возможности не только для ученых и предпринимателей, но и для креативных индустрий.

— Казахстан активно развивает сферу искусственного интеллекта. Каковы ожидания у Firebird AI в качестве инвестора создания «Долины ЦОДов»?

— Сегодня такие проекты уже становятся не региональными, а глобальными центрами развития искусственного интеллекта. Во время нашей встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым мы увидели, насколько серьезно Казахстан относится к этой повестке. Неслучайно 2026 год объявлен в стране Годом искусственного интеллекта.

Фото: Акорда

У Казахстана есть сразу несколько важных преимуществ: талантливые специалисты, четкое видение развития и высокая скорость реализации проектов. Мы планируем инвестиции в размере 10 миллиардов долларов и развертывание мощностей на 250 мегаватт. Такой масштаб способен вывести Казахстан в число пяти-десяти ведущих стран мира по вычислительным возможностям для ИИ.

Особенно важно, что речь идет не только об инфраструктуре. Казахстан развивает всю экосистему искусственного интеллекта — от дата-центров до программного обеспечения. В стране уже есть технологические компании мирового уровня, а также современная цифровая инфраструктура.

Поэтому Казахстан не просто перспективная площадка для отдельного проекта, а серьезный центр развития ИИ, который будет работать как на внутренний рынок, так и на международный. Это открывает новые возможности для инженеров, предпринимателей и всех, кто хочет создавать инновационные продукты.

— Проект «Долина ЦОДов» нацелен на переход от владения данными к возможностям их обработки. Какие перспективы открываются перед Казахстаном на фоне дефицита вычислительных ресурсов в мире?

— Это крайне важный шаг. Проект «Долина ЦОДов» предусматривает создание мощностей объемом до одного гигаватта. На первом этапе мы реализуем около четверти этого объема в рамках двух фаз проекта.

Такой масштаб выводит Казахстан на мировой уровень. Речь идет не только об удовлетворении внутреннего спроса на вычислительные ресурсы, но и о привлечении лучших инженеров и технологических компаний со всего мира. Доступ к современным вычислительным мощностям становится своего рода магнитом для талантов и бизнеса.

Фото: Акорда

Мы строим инфраструктуру на базе передовых американских технологий и планируем ввести первые мощности уже в первой половине 2027 года. На фоне глобального дефицита вычислительных ресурсов это может стать одним из крупнейших доступных центров обработки данных в мире.

В результате Казахстан получает возможность не только обеспечить собственные потребности, но и стать международным центром притяжения для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

— Какие возможности открываются для динамичного развития экономики нашей страны?

Мы уже видим стремительное развитие таких направлений, как робототехника, космические технологии и наука. Особенно большой потенциал существует в медицинских исследованиях — от изучения онкологических заболеваний до анализа структуры ДНК.

Наличие таких вычислительных мощностей фактически создает новые рынки и новые возможности для исследований. Если у человека есть идея и доступ к необходимым ресурсам, ограничения становятся значительно меньше.

Искусственный интеллект также способствует демократизации инноваций. Благодаря современным технологиям стартапы и талантливые специалисты получают возможность конкурировать на равных с крупными игроками. Для молодежи Казахстана это шанс быстрее реализовывать свои идеи и создавать проекты мирового уровня.

— В августе этого года пройдет первый Astana AI Film Festival. Как такие инициативы повлияют на развитие сферы культуры, образования и креативных индустрий?

— Такие инициативы, как фестиваль фильмов, созданных с использованием ИИ, помогают сделать технологию понятной и доступной для широкой аудитории. Искусственный интеллект перестает быть исключительно государственной или корпоративной инициативой и становится частью общественной жизни.

Позитивную роль играют и образовательные программы, такие как OpenAI EDU. Очень важно, чтобы развитие технологий охватывало все слои общества.

При этом ИИ не должен заменять творчество. Наоборот, он способен освободить людям больше времени для креативной работы, позволяя художникам, режиссерам и другим представителям творческих профессий сосредоточиться на создании новых идей.

Сегодня развитие технологий происходит настолько быстро, что проекты, на реализацию которых раньше требовалось пять или даже десять лет, могут быть реализованы значительно быстрее.

Фото: Правительство РК

Не менее важно параллельно развивать человеческий капитал. Теперь для работы с ИИ необязательно иметь докторскую степень. Изучать программирование и использовать инструменты искусственного интеллекта могут даже школьники. Поэтому особую роль будут играть образование, научные исследования и поддержка молодых талантов — начиная со школы и университетов.

— Чем привлекает климат Казахстана зарубежных инвесторов?

— Деловая среда в Казахстане производит очень сильное впечатление. Это касается и таких проектов, как Alem.ai, и работы Международного финансового центра «Астана», основанного на принципах английского права. Как американская компания, мы смогли зарегистрировать Firebird AI Kazakhstan всего за одну неделю. Это произошло очень быстро и эффективно.

Сейчас мы активно формируем команду в стране и видим большой интерес как со стороны международных специалистов, так и со стороны местных талантов. Это говорит не только о наличии стратегического видения, но и о способности быстро воплощать планы в жизнь.

Во многих странах существует либо сильное видение, либо хорошая реализация. В Казахстане эти два фактора работают одновременно, и это встречается довольно редко. Мы объявили о стратегическом партнерстве с правительством Казахстана. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Казахтелекомом» — совместного проекта по строительству дата-центра, первая очередь должна начаться уже в следующем году.

Напомним, Правительство Казахстана подписало с Firebird и NVIDIA пакет соглашений на 10 млрд долларов по строительству «Долина ЦОДов».

9 июня 2026 года Акорда сообщила об утверждении общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий ИИ Digital Qazaqstan до 2029 года. Ранее Всемирный банк пригласил Казахстан присоединиться к глобальной стратегии Digital Compact.