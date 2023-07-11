Первичные металлы будут поставляться в первую очередь на отечественные заводы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производителей первичных металлов обяжут в первоочередном порядке обеспечивать продукцией отечественные предприятия обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Такие нормы содержаться в предлагаемых изменениях и дополнениях в Закон Республики Казахстан «О промышленной политике», размещенный на портале «Открытые НПА».

«Производители первичных металлов, являющихся сырьем для производства продукции более высокого уровня передела, произведенных из металлических руд, добытых на территории Республики Казахстан, обязаны в первоочередном порядке обеспечивать такими металлами предприятия обрабатывающей промышленности в соответствии с правилами по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности», - отмечено в документе.

Поправка разработана во исполнение поручения Главы государства, озвученного в ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития страны.

«Как я уже отметил, важнейшим приоритетом является наращивание собственного производства. Больше года назад по моему поручению был принят Закон «О промышленной политике». Он создал условия для развития обрабатывающего сектора. Одной из его главных новелл было требование по обеспечению отечественных предприятий доступным сырьем. Однако основной объем производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны. Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые необходимо ввести в первой половине этого года. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Это задача нового порядка», - отметил тогда Президент РК.

В связи с чем, предлагается внедрить обязательства по обеспечению предприятий обрабатывающей промышленности первичными металлами, произведенными из руды, добытой на территории Казахстана.

Данная поправка позволит обеспечить полноценную загрузку предприятий обрабатывающей промышленности сырьем (первичными металлами).