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Первенство Первой лиги по футболу – «Тараз» обыграл алматинский «Хан-Тенгри»

Автор:  
Галина Скрипник
18 Августа 2023, 03:15
Первенство Первой лиги по футболу – «Тараз» обыграл алматинский «Хан-Тенгри» Фото: sports.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Футболисты Тараза в очередном туре первенства Первой лиги на своем поле обыграли «Хан-Тенгри» из Алматы со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», первый тайм домашнего матча прошел в обоюдных атаках, но успеха ни одна команда так и не добилась.

В начале второго тайма хозяева использовали свой шанс - после подачи углового мяч головой в ворота соперника отправил жамбылский игрок Бауыржан Рахмет.

Вскоре хозяева заработали пенальти, который реализовал Жакып Кожамберды. Счет игры - 2:0.

После этого гости бросились отыгрываться. И вскоре красивым ударом с пределов штрафной забил алматинец Диас Калыбаев.

Несмотря на усилия алматинцев и добавленные восемь минут, счёт не изменился.

ФК «Тараз» одержал важную победу со счётом 2:1, отметили в пресс-службе футбольного клуба.


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