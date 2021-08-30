Первенство Казахстана в антиядерных инициативах признано всем международным сообществом - российский эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев проделал большую работу для того чтобы антиядерные инициативы дошли до уровня государственной политики мирового уровня. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ».

Как отметил эксперт, Казахстан сделал очень большой шаг, прекратив испытания и отказавшись от ядерного оружия. При этом если изначально антиядерное движение казалось общественным делом, выражением интересов населения в США и Казахстане, то в последующей действительности эта инициатива приобрела все элементы высокой мировой политики.

«Все эти инициативы стали основанием для расширения антиядерного движения и снижения напряженности между двумя крупнейшими ядерными державами: СССР и США. Разрядка в военном смысле была связана с тем, что дальше уже некуда было развивать ядерные силы – запасы стали превосходить жизненный потенциал планеты, США могли уничтожить Землю восемь раз, СССР – пять», - отметил политолог.

«Но действия Казахстана как раз изменили содержательный вектор, и лидеры стран стали осознанно создавать новый безъядерный мир. Это очень тяжелая задача, потому что за спиной ядерного оружия стоит целый комплекс других проблем, например, амбиции стран к созданию передовых видов вооружений, новых средств доставки и поражения. Поэтому вопрос непрост, думаю, что от начала движения до его финала пройдут многие годы и сменятся поколения. Но движение началось», - подчеркнул Д. Журавлев.

Как добавил эксперт, немаловажным вопросом на этом пути является выстраивание последовательной информационной работы, которая бы раскрывала все последствия и ту особую ответственность, которая возникает у обладателей ядерного оружия.

«Человек эмоционален, он мыслит образами. В этом смысле казахстанский Проект АТОМ показывает людям весь ужас того, что было, и безальтернативность такого будущего. Эта инициатива должна развиваться как общественное движение и как часть внешней политики Казахстана», - сказал он.

Политолог добавил, что Первый Президент Казахстана проделал большую работу для того, чтобы антиядерные инициативы дошли до уровня государственной политики на мировом уровне.

«Одним из символичных признаний заслуг Нурсултана Абишевича стало присвоение ему в августе 2020 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний» за глобальные усилия по построению безъядерного мира. Это означает, что его первенство было признано всем международным сообществом. Это то, с чего мы начали – Назарбаев перевел антивоенное движение из разряда общественных инициатив в разряд большой политики, то, чего не мог сделать больше никто. Потому что возмущаются люди, а решают лидеры государств, и вопросы, иметь или не иметь оружие массового поражения, решает высшее политическое руководство страны. Поэтому и договориться можно только на уровне высшего руководства. И Назарбаев поднял вопрос до этого уровня», - резюмировал политолог.

Ранее, 26 августа, в Посольстве Казахстана в России открылась фотовыставка к 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП). В экспозиции представлены снимки, рассказывающие о ядерных испытаниях на полигоне, истории антиядерного движения «Невада – Семей», вкладе Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение.



