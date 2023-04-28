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Первенство города по плаванию проходит в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 19:15
Первенство города по плаванию проходит в Астане Фото: пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице на базе олимпийского бассейна Barys Arena Pool состоялась церемония открытия открытого чемпионата города Астаны среди 3 возрастных групп по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, глава городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бактияр Масанов и директор детско-юношеской специализированной спортивной школы олимпийского резерва №4 Нурбол Жаркынбеков.

На открытии соревнований выступил руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев, он пожелал юным спортсменам успехов и достижения высоких результатов.

«Первенство традиционно проводится в нашем городе ежегодно. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из разных регионов Казахстана. Рад видеть всех на сегодняшней гонке. Пусть победят сильнейшие», - сказал он.

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В традиционном открытом первенстве по плаванию приняли участие более 400 спортсменов из 26 городов республиканского и областного значения страны.

Победители и призеры будут определены в ходе первенства, которое продлится четыре дня. То есть они определяются индивидуально по лучшим результатам на каждой дистанции, а лучшие спортсмены чемпионата награждаются кубками по таблице очков FINA в каждом стиле плавания.

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В первый день соревнований стартуют эстафетные соревнования, в стиле баттерфляй, в вольном плавании на дистанциях 100, 200, 800 метров и брассом, плавании на спине на дистанциях 50 метров. А во второй, третий и четвертый дни соревнований - наоборот. То есть на дистанции 50 метров в вольном плавании, баттерфляй, комплексном плавании, а в плавании на спине и брассом – в стометровке.

По словам специалистов в области спорта, участники, которые проявят себя на открытом первенстве, будут представлять страну на предстоящих соревнованиях мирового, республиканского уровня.

Соревнования продлятся на базе олимпийского бассейна Barys Arena Pool до 29 апреля.

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