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    07:21, 18 Август 2023 | GMT +6

    Первенства Первой лиги по футболу – «Тараз» обыграл алматинский «Хан-Тенгри»

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    пресс-служба футбольного клуба «Тараз»
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Футболисты Тараза в очередном туре первенства Первой лиги обыграли «Хан-Тенгри» из Алматы со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», первый тайм домашнего матча в Таразе прошел в обоюдных атаках, но успеха ни одна команда так и не добилась.

    В начале второго тайма хозяева использовали свой шанс - после подачи углового мяч головой в ворота соперника отправил жамбылский игрок Бауыржан Рахмет.

    Вскоре хозяева заработали пенальти, который реализовал Жакып Кожамберды. Счет игры - 2:0.

    После этого гости бросились отыгрываться. И вскоре красивым ударом с пределов штрафной забил алматинец Диас Калыбаев.

    Но, несмотря на усилия гостей и добавленные восемь минут игры, счёт не изменился. ФК «Тараз» одержал важную победу со счетом 2:1, отметили в в пресс-службе футбольного клуба «Тараз».


    Теги:
    Спорт Футбол Жамбылская область Тараз
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