+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.12 EUR 504.46
RUB 5.46 CNY 64.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первая за 200 лет мечеть открылась в Афинах

5 Ноября 2020 04:25
Поделиться:
Первая за 200 лет мечеть открылась в Афинах

АФИНЫ. EURONEWS-КАЗИНФОМ - В столице Греции открыта первая мечеть. С момента создания греческого королевства в 1832 году строительство мечетей в Афинах было запрещено. Сняли запрет лишь в 2006 году, и только в 2016-м удалось согласовать начало строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Новости по теме
Премьер-министр Нидерландов рекомендовал соотечественникам не выезжать заграницу
Коронавирус в мире: последний день «свободы» в Англии, ограничения в Швеции Министр здравоохранения Бельгии призвал жителей не создавать длинные очереди у магазинов Медики Нидерландов отмечают позитивный сдвиг ситуации по COVID-19 в стране

Открытие планировали весной, но из-за пандемии планы пришлось изменить, в том числе из-за задержек с материалами, которые требовались для внутренней отделки. Торжественную церемонию также пока не проводили, её надеются организовать, как только это позволит эпидемическая ситуация. Из-за антикоронавирусных мер пока ограничено и число молящихся: не более 9 человек одновременно, хотя технически мечеть может вместить 350 верующих.


Подписывайтесь на наш канал:

#Религия   #Греция  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив