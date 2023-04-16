Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Первая волна паводка прошла в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 02:23
Первая волна паводка прошла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошла первая волна паводка. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным гидрологического прогноза на 15-21 апреля, на реках Акканбурлык, Бабыкбурлык, Иманбурлык – притоков реки Есиль и в Сергеевское водохранилище – наблюдается спад уровней воды. С учетом добегания объемов стока рек Есиль, Калкутан, Жабай и Терисаккан Акмолинской области прохождение второй волны половодья в регионе продолжится до начала мая.

Площадь, покрытая снегом, на 13 апреля по области составляет 5%. Неделю назад это показатель составлял 62%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах и лесах.

С 15-го по 21-е апреля температура воздуха будет повышаться ночью от минус 7-12 до минус 3 – плюс 2 градусов, днем – от минус 5 – плюс 1 градусов до 8-15 тепла. В этот период по реке Есиль приток в Сергеевское водохранилище, по створам гидропоста Токсан би и реки Иманбурлык, ожидается в объеме 220-330 млн кубических метров.


Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Паводок   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК