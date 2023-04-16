Первая волна паводка прошла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошла первая волна паводка. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным гидрологического прогноза на 15-21 апреля, на реках Акканбурлык, Бабыкбурлык, Иманбурлык – притоков реки Есиль и в Сергеевское водохранилище – наблюдается спад уровней воды. С учетом добегания объемов стока рек Есиль, Калкутан, Жабай и Терисаккан Акмолинской области прохождение второй волны половодья в регионе продолжится до начала мая.

Площадь, покрытая снегом, на 13 апреля по области составляет 5%. Неделю назад это показатель составлял 62%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах и лесах.