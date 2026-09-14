Первая в мире: Елена Рыбакина возглавила еще один рейтинг WTA

Победа на Открытом чемпионате США (US Open) вывела казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину на лидирующие позиции не только в спортивном, но и в финансовом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно официальным данным пресс-службы организации, Рыбакина возглавила список топ-игроков планеты по объему заработанных призовых в сезоне 2026 года.

С января текущего года суммарный доход казахстанской спортсменки на корте превысил 10 миллионов долларов. Ключевым экономическим фактором этого успеха стал триумф в Нью-Йорке: за победу в финале US Open над представительницей Беларуси Ариной Соболенко Рыбакина получила 5,5 миллиона долларов призовых (до вычета налоговых сборов). Одновременно с этим спортсменка официально дебютировала на первой строчке мирового рейтинга WTA.

В текущем финансовом рейтинге WTA Елена Рыбакина удерживает уверенный отрыв от ближайших преследовательниц. Идущая второй Арина Соболенко отстает почти на 2 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Линда Носкова из Чехии.

Официальный рейтинг заработков WTA в сезоне 2026 года (топ-5, до вычета налогов):

Елена Рыбакина (Казахстан) — $10 879 000 Арина Соболенко (Беларусь) — $8 047 000 Линда Носкова (Чехия) — $7 491 000 Кори Гауфф (США) — $6 972 000 Мирра Андреева (Россия) — $6 505 000

Выход на первую строчку мирового и финансового рейтингов фиксирует статус Елены Рыбаковой как лидера современного женского профессионального тенниса.

Напомним, решающий поединок заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема прошел на кортах Нью-Йорка. В финальном матче одиночного разряда встретились Елена Рыбакина и экс-первая ракетка мира Арина Соболенко. Одержав уверенную победу над принципиальной соперницей, казахстанская теннисистка завоевала свой второй титул Большого шлема за год.

Помимо спортивного триумфа, победа принесла Рыбаковой рекордные 5,5 миллиона долларов призовых до вычета налогов, а также необходимые очки для официального дебюта на вершине мирового рейтинга WTA, который состоялся 14 сентября 2026 года.