Первая в этом году тройня родилась в Кызылординской области

В Кызылординской области 27 марта 32-летняя женщина родила трех девочек, передает Kazinform со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Им дали имена Хадия, Дария и Жания. При рождении вес новорожденных составлял 1210, 1470 и 980 граммов. В течение двух месяцев малышки находились под постоянным наблюдением врачей в отделении специального ухода для новорожденных Центра матери и ребенка.

Благодаря квалифицированной помощи специалистов и современному медицинскому уходу состояние детей стабилизировалось, а их вес значительно увеличился. Сейчас девочки весят 2390, 3390 и 2060 граммов.

Мама малышек — 32-летняя Молдир Бекбаулы, отец — 34-летний Нурсултан Берикбол. Семья из села Басарык Сырдарьинского района уже воспитывает двоих детей.

